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2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası'nda Kupalar sahiplerini buldu

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2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası'nda Kupalar sahiplerini buldu
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2023 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları ve 2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası, 14 Mayıs 2023, Pazar günü, Güzelyurt’da Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.
Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve KickLight disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 8 dernekten 101 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kazanan takımlara kupaları Dernek ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.
2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasının 120 puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği,  2’ncilik Kupasını 116 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 2’ncilik Kupasını 68 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği sahip oldular. 2023 Kickboks Ligi 2 Ayak Müsabakaları sonunda derneklerin takım sıralaması ve puan durumu şöyle;
 
2023 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU
                                                                                              1. Ayak                 2. Ayak
1.            GAZİMAĞUSA İHTİSAS SPOR DERNEĞİ 114 PUAN           120 PUAN                                         
2.            ERDEM AKADEMİ SPOR DERNEĞİ            115 PUAN           116 PUAN                                         
3.            ŞİMŞEK SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ59 PUAN          68 PUAN                            
4.            GÜZELYURT BULUT SPOR DERNEĞİ        39 PUAN             47 PUAN                                            
5.            GİRNE GENÇLER BİRLİĞİ SSD                     13 PUAN             27 PUAN
6.            CYPRUS BULL AND LİON SPOR DERNEĞİ  12 PUAN             14 PUAN                                            
7.            LEFKOŞA SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ 10 PUAN             8 PUAN                                              
8.            CENGİZKÖY SPOR DERNEĞİ                       24 PUAN             -10 PUAN                                         
9.            OTTOMAN FIGHT SPOR DERNEĞİ               7 PUAN                5 PUAN                                                              
 
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