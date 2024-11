22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları coşkuyla başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22. Dr.Fazıl Küçük Spor Oyunları, Girne Antik Liman’da saat 15.00’te gerçekleştirilen görkemli bir açılış töreniyle başladı. Her yıl düzenlenen ve büyük bir spor geleneğine dönüşen organizasyona, çok sayıda sporcu ve sporsever katıldı.Bu yılki oyunlarda 3x3 basketbol, hentbol, masa tenisi, atletizm, halter ve vücut geliştirme branşları yer alıyor. Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, 22 yıldır Dr.Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı düzenlemekten onur ve gurur duyduklarını ifade etti. Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük de Spor Dairesi’ne teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.ATLETİZMDE 10 K YARIŞI SONUÇLANDIAtletizm dalında düzenlenen 10 kilometrelik yol koşusunun sonuçları da belli oldu. Erkekler kategorisinde Ömer Faruk Kıcım birinci olurken, Anton Gromılın ikinci ve Mehmet Bölüm üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Özgül Aydın birinciliği elde ederken, Esra Kaya ikinci, Sıla Özgürgün Cankaya ise üçüncü oldu.10K Yol Koşusu Sonuçları:Erkekler:1. Ömer Faruk Kıcım2. Anton Gromılın3. Mehmet BölümKadınlar:1. Özgül Aydın2. Esra Kaya3. Sıla Özgürgün CankayaHentbolda günün maç Sonuçları ise şöyle:HASPOLAT Kız 0 vs 2 DİKMEN Kız BDİKMEN Erkek 2 vs 0 HASPOLAT Erkek ADİKMEN Kız A 0 vs 2 HASPOLAT Erkek BHASPOLAT Kız 0 vs 2 DİKMEN ErkekDİKMEN Kız B 0 vs 2 HASPOLAT Erkek BHASPOLAT Erkek A 2 vs 0 DİKMEN Kız ADİKMEN Erkek 2 vs 0 DİKMEN Kız BDİKMEN Kız A 2 vs 0 HASPOLAT KızHASPOLAT Erkek B 0 vs 2 HASPOLAT Erkek ADİKMEN Erkek 0 vs 2 DİKMEN Kız ADİKMEN Kız B 0 vs 2 HASPOLAT Erkek AHASPOLAT Kız 1 vs 1 HASPOLAT Erkek BDİKMEN Kız A. 0 vs 2 DİKMEN Kız BHASPOLAT Erkek B 1 vs 1 DİKMEN ErkekHASPOLAT Erkek A 1 vs 1 HASPOLAT KızHentbolda günün maçları tamamlanırken diğer branşlardaki mücadeleler ise devam ediyor. Tüm sporculara başarılar dileyen yetkililer, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın her geçen yıl daha büyük bir katılımla gerçekleştiğini ve bu organizasyonun Kıbrıs Türk sporuna katkıda bulunmayı sürdürdüğünü ifade ettiler.Organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, farklı dallarda düzenlenen mücadelelerle renkli görüntülere sahne oluyor.