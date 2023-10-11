"2023 Dünya Pro. Kickboks Şampiyonluğu" ünvanını kazanan Selçuk KKTC bayrağı açtı

"2023 Dünya Pro. Kickboks Şampiyonluğu" ünvanını kazanarak Dünya Şampiyonu olan Türkiye Kickboks Milli Takım sporcusu Cihan Selçuk, "Altın Kemer" takılmadan önce K.K.T.C. Bayrağını açarak ülkemizi gururlandırdı.Almanya'da yaşayan Kickboks Milli Takım sporcumuz Cihan Selçuk, 07 Ekim 2023 tarihinde, Almanya’nın Ingolstadt şehrinde ISKA (International Sport Kickboxing Association) tarafından düzenlenen Dünya Pro. Kickboks Şampiyonluk Kemeri müsabakasına katıldı. 63.5 Kg.’da yarışan sporcumuz Avusturyalı rakibi Andrej Negru’yu teknik nakavtla mağlup ederek Dünya Pro. Kickboks Şampiyonu unvanını kazandı.Bu başarı, Cihan Selçuk’u profesyonel kariyerinde ISKA Pro. Dünya Kemeri kazanan ilk Kıbrıslı Türk sporcu olarak tarihe geçirdi.