banner913
banner932
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
15 0
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
15 0
 
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
12 0
Erdoğan Pazartesi geliyor
Erdoğan Pazartesi geliyor
31 0
Hani sıkıntı yoktu?
Hani sıkıntı yoktu?
78 0
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
18 0
Vedat Kaner Easy League başlıyor
Vedat Kaner Easy League başlıyor
43 0
banner915

20 Temmuz Fen Lisesi, Türkiye üçüncüsü

banner476

banner825
20 Temmuz Fen Lisesi, Türkiye üçüncüsü
banner931
KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.
Liseler arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılan20 Temmuz Fen Lisesi takımımızdan büyük başarı geldi.Antrenörleri Beden Eğitimi öğretmeni Onay Kafadar eşliğindeyarışan 20 Temmuz Fen Lisesi sporcuları Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, Türkiye üçüncüsü oldular. Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, 31,67 puan toplayarak 20 Temmuz Fen Lisesi’nin Türkiye üçüncüsü olmasını sağladılar.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.