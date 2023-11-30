1461 İskele Trabzonspor Kulübü tesis yapımı için eylem yaptı

1461 İskele Trabzonspor Kulübü yapımına başlanılan Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksinde,2 Şubat 2022 tarihinde ilk kazma vurulmasından sonra bugüne kadar hiçbir çalışmanın yapılmasından dolayı eylem yaptı

1461 İskele Trabzonspor Kulübü yapımına başlanılan Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksinde çalışmaların uzun süredir yapılmamasından dolayı tepki göstererek eylem gerçekleştirdi. 9 Kasım 2021 tarihinde onaylanan projeye, 2 Şubat 2022 tarihinde ilk kazma vurulmasından sonra bugüne kadar hiçbir çalışmanın yapılmasından dolayı 1461 İskele Trabzonspor Kulübü camiası tepki göstererek kompleks içerisinde eylem gerçekleştirdi.

FİRMAYA ULAŞILAMIYOR

1461 İskele Trabzonspor Kulübü yönetimi Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksi, 2022 yılında Türkiye firması Kent Group’a ihale usulü verilerek sadece 15 gün çalışma yapılmasının ardından firma hiçbir şekilde ulaşılamadığından dolayı yönetim tepki gösterdi. Kulüp yönetimi tarafından Kent Group firmasına ulaşmak için yapmış oldukları girişim ve aramalardan sonuç alınamayınca camia tepki koyarak eylem gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hibesi olarak ihale verilmesinin ardından ihaleyi alan Kent Group tarafından sıkıntı yaratıldığı, 10 aydır aramalarına rağmen sadece söylenen rahat olun yapılacak diye cevap almalarına rağmen 10 aydır hiçbir icraat yapılmadığı gibi, Şirket tarafından yapılacağı yönünde görüş bildirmesine rağmen sonuç alınamadığından dolayı camia olarak büyük tepki göstererek Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksi içerisinde eylem gerçekleştirdi.

