Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Halil Bekcan (Civisil Ardahan SK), Kerem Tahir Akartürk (Alaniçi YSK), Mehmet Alten (Kumyalı SK)

2 Maç: Mahmut Emre Kuş (1461 İskele Trabzonspor), Mehmet Keskiner (Gayretköy GSK)

3 Maç: Sami Ced (Akdeniz KSD)

6 Maç: Yusuf Altınbaş (Çamlıbel SKD)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Kurtcu (Lefkoşa SKD)

3 Maç: Celal Avunç (Gayretköy GSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Burak Aşan (Kumyalı SK)

Erdoğan Nay (T. Ersalıcı Tepebaşı SK)

Hasan Aktaş (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)

İbrahim Çelik (Tatlısu Seracılar GSK)

Mehmet Çetin (Serdarlı GB)

Murat Erişik (Doğancı SK)