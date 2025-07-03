Fileleftheros gazetesi, Mihail’in 30 Haziran’da gönderdiği mektupta, Türkiye’nin 2024 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında Güney Kıbrıs’ın “hava sahasında” 989, “deniz bölgesinde” de 45 ihlalde bulunduğunu iddia ettiğini yazdı.

Gazete, Mihail’in 989 “hava sahası” ihlalinden 264’ünün İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından yapıldığını öne sürdüğünü ve Türkiye’nin aynı dönemde, Güney Kıbrıs’ın hava sahasını ihlal eden askeri tatbikatlar yapmak için 5 NOTAMS ile 12 NAVTEX ilan ettiğini savunduğunu kaydetti.

Habere göre Mihail, Türkiye’nin bu eylemlerle özelde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü”; genelde de BM Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini ve bu tavrıyla istikrarı, barışı ve Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil ve kalıcı çözümü perspektifini baltaladığını ileri sürdü.

Mihail, Türkiye’nin ara bölgedeki ve kapalı bölge Maraş’taki eylemlerini de şikayet ederek, bu eylemlerin Uluslararası Hukuk ilkelerine aykırı olduğunu savundu.