Politis gazetesinin haberine göre, Rum Polisi Narkotik Şubesi ile Gümrük Dairesi ekipleri, dün Lefkoşa’nın Rum kesimine posta yoluyla ulaşan bir koliyi teslim alan şahsın aracını durdurarak arama yaptı.

Aramada, koli içerisinde yapılan incelemede 872,9 gram ağırlığında kurutulmuş hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Olayla bağlantılı olarak, kolinin alıcısı olduğu belirtilen 23 yaşındaki bir erkek, “uyuşturucu ithali ve ticareti” suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlı hakkında 7 gün tutukluluk emri verildi.