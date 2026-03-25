Politis gazetesinin haberine göre, Punin, eski “Karmiotissas” futbol kulübü başkanı iş insanı Stavros Dimosthenus'un cinayete kurban gitmesinin ardından üçüncü kez saldırıya uğradı.

Haberde, daha önce lüks aracı kundaklanan ve mahzenine bombalı saldırı düzenlenen Punin’in, bu kez Limasol’da tarihi liman ile kaleye yakın bir bölgede bulunan binasının girişine el yapımı patlayıcı düzenek yerleştirildiği belirtildi.

Düşük tahrip gücüne sahip düzenek Salı günü saat 05.00 sıralarında patlarken, binanın giriş bölümünde geniş çaplı hasar meydana geldi.

Rum polisinin, Punin’in, organize suç kapsamında araştırılan Dimosthenus cinayetiyle bağlantılı olarak hedef alınmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.