Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis’in İngiliz üslerinin geleceğine yönelik müzakere önerisi Londra’da değerlendirmeye alındı. Downing Street’in, sürecin başlatılması için teknik bir komite kurulmasına nasıl yaklaşacağı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Kamuoyunda üslerin kaldırılmasına yönelik talepler gündeme gelirken, Lefkoşa’nın bu konuyu uzun vadeli ve aşamalı bir hedef olarak ele aldığı ifade ediliyor. İlk aşamada güvenlik ve koordinasyon başlıklarında daha kurumsal bir yapı oluşturulması, ayrıca üslerin savaş amaçlı kullanımını sınırlayacak düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

İkinci aşamada ise tazminat ve toprak düzenlemeleri dahil daha geniş kapsamlı başlıkların ele alınması planlanıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada üslerin İngiliz vatandaşları ile bölgedeki müttefiklerin güvenliği açısından önemli rol oynadığını vurguladı.

Haberde ayrıca Ocak ayından bu yana radar sistemleri, drone savunma unsurları, F-35 savaş uçakları ve ek hava savunma personeli dahil olmak üzere askeri kapasitenin artırıldığı bilgisine yer verildi.

Kuruluş Antlaşması’nın diğer garantörleri olan Türkiye ve Yunanistan’ın da sürece dolaylı şekilde dahil olabileceği değerlendiriliyor.