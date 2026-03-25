Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği dayanışmasının "ilk kez sözde değil özde" görüldüğünü, bunun çok önemli olduğunu, herhangi bir üye devlet tarafından devreye sokulması halinde öz savunma içeren Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42/7 maddesinin canlandırılmasının temelini attığını belirtti.

Fileleftheros’un haberine göre, Hristodulidis dün Rum Başkanlık Sarayı’nda Yunanistan PASOK partisi Başkanı Nikos Andrulakis ile görüştü. Hristodulidis, 42/7 maddesine ilişkin konunun Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısında ele alınacağını da kaydetti.

Hristodulidis “Kıbrıs’ın güvenliği, Avrupa Birliği’nin de güvenliğidir, Kıbrıs sorununun özüne de dokunur.” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden büyük çabanın ana başlıklarından biri de güvenlik ve garantilerdir. Avrupa Birliği, bu başlıkta, Kıbrıs’ın güvenliğiyle ilgili kaygıda en iyi emniyet supabı olduğunu gösterdi.”

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le kısa süre önce Brüksel’de yaptığı görüşmeye de değindi.

-Andrulakis

Andrulakis ise, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaş operasyonlarından sonra şahsının ve partisi PASOK’un hiçbir AB üyesi devletin hiçbir şekilde bu savaşa karışmaması gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

Avrupa devletlerinin, talep eden AB üyesi devlete sınırsız dayanışma ve destek verdiğine işaret eden Andrulakis, Güney Kıbrıs’ın bu yöndeki talebinin hem Yunanistan’ın hem de AB’nin diğer güçlü devletlerinin varlığıyla yerine getirilmiş olmasından memnuniyet belirtti. Andrulakis, “Memnunum çünkü bu, birkaç on yıl önce kesin değildi” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorunu çözülmemişken Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinin “büyük bir ulusal başarı” olduğunu belirten Andrulakis, bunun PASOK’lu Kostas Simitis’in başbakanlık döneminde "başarıldığını" söyledi.

Rum-Yunan Ortak Savunma Sahası Doktrini'nin de aynı dönemde yürürlüğe konulduğunu söyleyen Andrulakis, “Savaşa katılmış olması eylemsizlik anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

PASOK lideri, Güney Kıbrıs’ın ve AB liderliğinin Orta Doğu’da barışı gündeme getirecek inisiyatifler alması gerektiği görüşünü belirterek, “Çünkü savaş bitmeden savaşın, Avrupa Konseyi’nde de ele alınan çok önemli etkileri durmayacak” dedi.

Andrulakis, “dostum” diye hitap ettiği Hristoduldis’e “Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm mücadelesinde her zaman yanında olacaklarını” söyleyerek, "Devam edin. BM kararlarına dayalı bir çözüm istiyoruz. Türkiye’nin adayı bölme planlarının hiçbir uygulama olanağı yoktur. Bu, bizim için ana ulusal önceliktir.” ifadelerini kullandı.