Yunanistan’a ait F-16 uçaklarının ve fırkateynlerinin, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin gerektirdiği kadar Güney Kıbrıs’ta kalacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “F-16’lar ile “Kimon” ve “Psara” Kalıyor-Dendias ve Palma Bölgedeki Jeopolitik Olguları Değerlendirdi” başlıklı haberinde, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın dün Atina’da bir araya geldiğini ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek iki ülkenin üstlenebilecekleri rolü ele aldıklarını belirtti.

Habere göre, iki savunma bakanı, Yunanistan’a ait dört F-16 uçağı ile “Kimon” ve “Psara” isimli iki fırkateynin, ülkenin savunma kalkanına katkıda bulunmaları amacıyla, Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik gelişmeler, adada bulunmalarını gerektirdiği sürece Güney Kıbrıs’ta kalmaya devam edecekleri yönünde ortak tespitte bulundu.

Palmas ile Dendias görüşmede, Güney Kıbrıs’ın savunmasını güçlendirmek amacıyla Yunanistan savaş sanayisine ait “Kentavros” anti-drone sistemini satın alması konusunu da ele aldı.

Anti-drone sisteminin drone’ları imha etme veya güzergahlarını değiştirme olanağına sahip olduğunu yazan gazete, bu sistemin satın alınmasının aynı zamanda SAFE programına dahil edildiğini de anımsattı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Dendias ile birlikte yaptığı ortak açıklama çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın çağrısına hemen yanıt vermesi, fırkatynleri ve F-16 uçaklarını hemen göndermesinden dolayı Yunanistan’a teşekkürlerini sundu.

Palmas, Dendias ile gerçekleştirdiği görüşmede, Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldıklarını ayrıca iki ülkenin bölgede oynadığı role vurgu yaptıklarını ifade etti.

Palmas, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bölgede, barışçıl ve insani role sahip olduğunu, ,barışçıl bir diyaloğun yeniden başlaması için barışçıl inisiyatiflere de her an hazır olduklarını belirtti.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise açıklamasında Güney Kıbrıs’ın anti-drone sisteminin satın alınmasına ilgi gösterdiğini ifade etti.

Palmas ile görüşmesinde savunma alanındaki ikili ilişkiler , Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki askeri varlığı ile Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Dendias, Güney Kıbrıs’ın “Kentavros” anti-drone sisteminin satın alınmasına gösterdiği ilgiyi de görüştüklerini belirtti.

Dendias, sistemin tanıtılması amacıyla Palmas’ın, Yunan Hava Sanayi (EAV) ile görüşeceğini söyledi.

Dendias, Yunanların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklandığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta milli bayram olarak kutlanan 25 Mart 1821’in yıldönümüne atıfta bulunarak, Yunan gemilerin ve uçaklarının, Güney Kıbrıs’ın güvenliğine sağladığı katkının, ulusal sorumluluğun göstergesi olduğunu ifade etti.