Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Twente maçının iki kulüp taraftarlarının güvenli bir şekilde tribünlerde yer alabileceği bir başka yerde oynanması için başvuruda bulundu.

Hollanda'nın Enschede Belediyesi yüksek güvenlik riski nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların 30 Ocak'ta oynanacak olan Twente-Beşiktaş maçına alınmayacağını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş taraftarların maça alınmama kararını veren Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in kulübe resmi yazı gönderdiği belirtilerek "Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar veren Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, 17 Aralık 2024 tarihinde Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ile Mete Vardar, UEFA, Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantının ardından 20 Aralık 2024 tarihinde tarafımıza gönderdiği resmi yazıyla kararını değiştirmediğini belirtmiş ve kararına gerekçe olarak geçmiş dönemlerde oynadığımız Avrupa müsabakalarında taraftarlarımızın sergilediği davranışları göstermiştir." denildi.