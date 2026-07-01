ANKARADAKİ NATO ZİRVESİ :

İkinci Cihan Harbinin galip devletleri , birlikte hareket ederek, insanlık için savaşsız bir Dünya düzeni kuracaklarına, İDEOLOJİK nedenlerle tam tersini yaparak ikiye bölündüler.

Bir tarafta Avrupa ve Amerika, Diğer tarafta da Rusya ve Peykleri.

Bu insanlık için, bireyin güvenliğine, refahına ve ekonomik gelişmesine yeni bir ortam yaratacağına, silahlanma arttı, savaşlar, katliamlar yoğunlaştı. MUTSUZ BİR DÜNYA DÜZENİ YARATTTILAR.

iki soyut doktrin ortaya çıktı

Megalo İdea:.7 milyonluk Yunanistan ,kuzeyde Orta Doğuya hükmedecek, 15 milyonluk İstanbul'u Costantinopol yapacak.

BOP : Yine 7 milyonluk Yahudi, Fırat a kadar feth edecek.

Soyvetler Peyklerini kaybetti.

NATO kendi içinde çelişkiler yumağına dönüştü.

Gazze, ve İran savaşları bir gerçeği ortaya çıkardı. Ne kadar silahlanırsanız silahlanın, yakıp yıkarsınız, ama HÜKMEDEMEZSİNİZ.

Bu şartlarda NATO nün ANKARA da toplantısının iki sebebi var :

1. NATO, Rusya ya karşı Türkiye yi devreye sokmak ister. Kore'de olduğu gibi.

2. Petrol kaynakları üzerinde hakimiyetini kaybetmekte olan Trump, Orta Doğu da çok güçlü bir partner ister.

Bunun için taviz vermeye hazır.

Hatta bir sabah;

- KKTC Yİ tanıdım da diyebilir.!!!!

Ancak Kasımda yönetim gücünü kaybedecek Trump ın vaat ve sözleşmeleri ne kadar geçerli olacak.???

Türkiye açısından bakılınca madolyonun bir diğer yüzü var.

Komşu Rusya ile ilişkileri bozma riski. Artık her ülke komşularıyle iyi geçinmesi gerektiğini yaşamıştır.TC enerji bakımından Rusya muhtaçtır.

(Yücel Dolmacı)

Beklemek zordu, inanmak daha da zordu. Ama bugün verilen emeklerin karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

25 yıllık kadrosuz emeğin ardından, 33 yıl sonra BRT Yasası'nın geçmesi benim için sadece bir haber değil; yıllardır beklenen adaletin sesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

(Pembe Paşaoğluları)

Bu arada, çözüm olmadan direkt uçuş olmaz, o olmayınca da uçuşlardaki duopol zinciri kırılmaz, rekabet olmaz, söğüşlenmeye devam ederiz. Bir de unutmayın, büyük kısmı zaten pre-sale olan uçakların geri kalan kısmı (yani arz), talebin çok altındadır. Böyle olunca, fiyatların ucuzlaması diye bir şey söz konusu olamaz. Basitçe serbest piyasa ekonomisi böyle çalışır. Siyasilerin konuşmalarına bakmayın, özel şirketler sadece karlarına bakar, sizin kara kaşınıza değil. Statüko değişmeden, bu durumu kimse değiştiremez.

(Ulaş Barış)

BRTK Değişiklik Yasası sonunda geçti. 33 yıllık adaletsizliği top yekün ortadan kaldırmasa da kurumu yok olmanın eşiğinden döndürdü. En önemli kazanım mali özerklik. Bir sonraki adımın, çağdaşlaşma ve demokratikleşme olması dileğiyle. Emeği geçen HERKESİ kutluyorum.

(Osman Kurt)

Kimse kusura bakmasın.. Abdullah Öcalan bir teröristtir! PKK bir terör örgütüdür ve Kürtler'in hepsi de terörist değildir.. Halklar zaten kardeştir.. Bunu bozanlar maşa olan belki de soy olarak Kürt bile olmayanlardır.. Barış süreci vs.. Evet kimse ölmesin kan dökülmesin ama teröriste de bu kadar taviz verilmesin! Tarihi oku, yanılma.. Tarihini unutan hüsrana uğrar.. Bir taraftan dinci dürtmeler bir tarafta sözüm ona 'barışçı' dürtmeler.. Hiçbiriniz samimi ve doğru değilsiniz.. Menfaatleriniz de hedefleriniz de belli!!İlahi Tanrım ulaşamayasınız!

(Bala Kayadelen)