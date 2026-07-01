Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı sürücülerin park yapışlarına hayran olduklarını dile getirerek, bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Bize gönderdikleri fotoğrafın Girne’de çekildiğini belirten yaya vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün yürüyüş için tercih ettikleri bu güzergah üzerinde park etmiş olan aracın sürücüsünün ne yayaların geçmesine ne de tali yoldan gelen araçların geçmesine izin verdiğini belirterek “Vallahi dahice bir park yapmışlar. Ne yayalara ne de araçlara geçiş yok” diye konuştular.

Kaldırımların insanlar ve bisikletliler için yapıldığını bilmeyen bu sürücünün tali yoldan gelen araçların yola girişini de kapatmasındaki sebebin kasıtlı mı yoksa farkında olmadan mı yapıldığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Girne’de betonlaşmadan dolayı park alanı bulmak zorlaştığı için böyle bir park yapana da kızmamak gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladılar.