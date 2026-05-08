Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki yatırım fırsatları ve stratejik ortaklıklar ele alındı.

EkoAvrasya Vakfı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklıklarında düzenlenen "Türkiye-KKTC Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi" başlıklı toplantı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin bütün izolasyon ve ambargolara rağmen ayakta durduğunu belirtti.

Amcaoğlu, KKTC'nin turizm alanında geldiği noktaya işaret ederek, halihazırdaki 32 bin yatak kapasitesinin, 2030'a kadar 50 bine ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

KKTC'nin yıllık 4 milyon turiste ulaşma hedefine dikkati çeken Amcaoğlu, "Bunun yanında şu an 160 milyon dolar civarında olan ihracatını, 2030'da 1 milyar dolara çekme hedefiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte omuz omuza mücadele veren bir Kıbrıs Türk halkından rahatlıkla bahsedebiliriz." dedi.

Amcaoğlu, KKTC'nin kendi üreticisi, sanayicisi ve ticaret erbabıyla gösterdiği var olma mücadelesinin başarıyla devam ettiğini vurguladı.