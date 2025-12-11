Nuh nebiden kalma Gönyeli ve Kanlıköy barajları var , onlarda bakumsız.

Son 50 yılda yeni bir baraj yok. Yapılan bir kaç gölette kaderine terk edildi.

Doğal dere yatakları inşaatlar ve artıklarıyla kapatıldı.

Sonuç ortada.

Şimdi ;" kendim ettim kendim buldum" şarkısını söylüyoruz

Oysa; Artık hesap sormayı öğrenmeliyiz.

Yoksa bu felaketin ortağıyız

(Bülent Dizdarlı)

Yaz aylarında teknik ekip ve ekipman eksikliği nedeniyle ormanlarımız yanıyor. Kış aylarında ise altyapı sorunları ve yanlış yapılaşma yüzünden kentlerimiz sular altında kalıyor. Her defasında yaşananları “doğal afet” diye geçiştiriyoruz.

Oysa gerçek açık: Bizi felakete sürükleyen doğa değil; kişisel hesapların toplumsal menfaatlerin önüne geçtiği kararlar.

Altyapıdan çevre yönetimine kadar hayati konularda akılcı, şeffaf ve toplum yararını önceleyen politikalar uygulanmadığı sürece, bu ada için “doğal afet” dediğimiz şey ne yazık ki yine biz olmaya devam edeceğiz.

(Ahmet İlktaç)

Emlak piyasası için herhalde artık yeni bir soruyu gündeme alma zamanı. "Türk malı mı? Rum malı mı?" ya ek olarak: Peki dere yatağı mı?

(Mehmet Ekin Vaiz)

Kıbrıs'a yağmur yağmaz dedik , yağınca neler olduğunu gördük.Ya bir de kar yağarsa sen o zaman gör cümbüşü..

(Hasan Mullaoğulları)

Yemin ederim bizden daha PİŞKİN bir halk yoktur.

Bütün medya haber ajansları sosyal medyada paylaşılan tek şey "YAĞMUR, SEL, FELAKET"

Bazılarına göre de "AFFET"

Ne afeti be kardeşim. Cehalet, umursamazlık, talan peşkeş ve bilimsellikten uzak bir uygulamanın karşılığında doğa intikamını alıyor.

Dere yatakları dolduruldu arsa yapıldı, dereler moloz ve çöple doldu. Tüm dereler sürüldü yok edildi 10 torba arpa buğday için ekildi.

Şimdi su yolunu kendi buluyor. Tabiatın kurallarını kendi koyuyor.

Daha bir yıl önce yapılan yollar su altında köylerin şehirlerin içi havuz gibi.

İmar yasaları 50 yıl ertelendi, şehircilik dairesi hatır gönül torpille projeler onayladı.

Şimdi bağırıyoruz battık boğulduk zarara uğradık diye.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Ağaçları keseceksiniz, ormanları yakacaksınız, dere yataklarını çöp ve molozla dolduracaksınız, evlerinizi dere yataklarına yapacaksınız plansız çarpık yapılaşmaya izin vereceksiniz sonra da Allahım zararsız ziyansız deyip kurtarmaya çalışacaksınız oldu görürsem söylerim .

(Turan Altay)