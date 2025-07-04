KKTC NÜFUSU ;

Nüfusu resmi olarak açıklanmayan tek ülkedir KKTC.

Ben 1974 deki yerleşim yerlerinden örnekleme yaptım. Bunların yatay ve dikey büyüme faktörlerini o günkü nufuşla çarpıp, bugünkü toplam nüfusu:

1 250 000 bulmuştum.

1975 de, göçmenler gidince ,aşagıdaki resimleri çektiğim noktada sadece SEZAY ve BEN iki kişi yaşardık.

Fotoğrafları büyütürseniz ,Boğazın Gönyeli ile birlestiğini görürsünüz. Ayrıca Boğaz. ,Doğu da Dikmen , Batı da Kırnı ile birleşti.

Diğer bir yöntem :

400 000 kayıtlı araç var. Üst kademede her evde üç araç olabilir, ama inşaatta ve diğer işcilerin arabası yoktur.

Orta halli bir aile, üç çocuk, bir nene, çekirdek aile 6 kişi alalım. Anne babanın iki arabası var.

Faktör : 3

400 000 x 3. : 1 200 000

Diğer bir yöntem

Kayıtlı telefon sayısı 800 000

Çocukların, yaşlıların telefonu yok. Turistlerin telefonları bizde kayıtlı değil. Bunu da 0/0 30 alırsak :

800 000 x 1. 30 : 1 024 000 kişi.

NASREDDİN HOCA :

Köylüler , Hoca ile gır gır geçmek istemişler.

- Hoca efendi dünyanın merkezi neresidir?

- Eşeğimin sağ ayağının bastığı yerdir ?

- Nasıl bildin Hoca efendi.

- Ölçtüm. İnanmazsanız sizde ölçün.

Köylü sorar :

- Gökteki yıldızlar kaç tanedir ? Hoca

- Eşegimin sırtındaki kıllar kadardır. Eşek orda gidin sayın.

Sizde bana inanmažsanız, başlayın saymaya.

KKTC burda !!

(Yücel Dolmacı)

Siz geçmişi hallettiniz evelallah geleceğe yürüyorsunuz tamam

€1 Euro= ₺47 şimdilik.

Yarın ne olur bilinmez ama bugünün yarından daha güzel olduğu kesindir.

Rumlar kalkınan KKTC'yi kıskanıyor, her bakımdan fark atar KKTC yol , su ,elektrik, turist, et fiyatları daha birsürü kalemde lider konumdasınız.

(Hasan Mullaoğulları)

Son durum: Öyle görülüyor ki İsrail yeni bir provakasyon peşinde. Netanyahu hükümetinden bakanlar ve parti vekilleri, Batı Şeria’nın hemen ilhak edilmesi için başbakana çağrı yaptı! Türkiye, hemen açıklama yapıp bu çağrıyı kınadı ve reddetti. Ancak Netanyahu 14 bakanı Batı Şeria’da toplantıya çağırdı. Velhasıl tam işler duruluyor derken bir başka girişim daha!

(Ulaş Barış)

Recep Tayip Erdoğan Kıbrıs Rum kesimine gelir mi?

Bomba gibi patladı bu haber.

Gelir mi gelmez mi? Daveti kabul eder mi etmez mi? Gelirse Kıbrıs Cumhuriyetini tanımış olur mu olmaz mı?

Ercan mı Larnaka mı?

Yani diplomasi bu kadar basit çarklarla mı döner?

Diyelim ki gitti. KKTC tezinden vazgeçip Kıbrıs Cumhuriyetini mi savunacak?

Eğer konuştum konuşmadım, küstüm, barıştım gibi basit olgularla siyaset yürüse dünya başka türlü olurdu.

Uluslararası diplomasi de küstüm yoktur, kaçtım yoktur, sustum yoktur. Aksine ne kadar çok konuşursan ne kadar çok konunun mutlak bir tarafı olursan ve ne kadar kapı pencere bacadan atlarsan o kadar başarılı olursun.

Yani uluslararası her toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ile kimliği ile sözcüsü ile Türkiye’ye gelecek kabul edeceksin ama....Gerisini yazmayım yine mehter marşı çalmaya başlanmasın.

(Hüseyin Cumaoğlu)