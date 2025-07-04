Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün biraz daha bozulan yollar nedeniyle adeta artık makinist ve lastikçilere çalıştıklarını dile getirerek bu konudaki görüşlerini aktardılar.

Özellikle Yonca Kavşağı – İskele anayolunda yolun bozulduğunu ve köstebek yuvası gibi delik deşik olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi yollarımızdaki çukurların büyüklüğü her geçen gün artıyor. Bu nedenle de ne araçlarımızın lastik ve jantlarında hayır kaldı, ne de arabalarımızda” diyerek sitemlerini ifade ettiler.

Aldıkları maaşların yarısını makinistlerle lastikçilere vermek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.