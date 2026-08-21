Sn. Tufan Erhürman, GKRY’nin Rum vatandaşlarının Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurularını engellemeye çalışmasını hayretle karşıladınız. Ama bizce çok hayret etmemek gerek..

Sn. Ünal Üstel, Fiber Optik alt yapı için protokolün imzalandığına göre bu işi yapacak olan şirkette belirlenmiş olsa gerek. Türk Telekom ikna edildi mi?

Sn. Olgun Amcaoğlu, azıcık azıcık zamlarla akaryakıt fiyatlarını bölge ülkeleriyle ayni noktaya getirmeye kararlısınız anlaşılan. Ancak kaliteli akaryakıt ithal edilirse çok sıkıntı olmaz…

Sn. Erhan Arıklı, hükümete geldiğiniz ilk dönemde toplu taşımacılığı geliştirmek için çalışacağınızı söyleyerek bir proje hazırlamıştınız. Hatta 1 yıl önce projenin hazır olduğunu açıkladıydınız. Neden uygulamaya koymadınız?

Sn. Necati Özsoy, aldığımız duyumlara göre, haftaya oynanacak olan KTSYD Futbol Kupası için şampiyon takıma verilecek olan kupa oldukça ihtişamlıymış. Hayırlısı olsun…

Sn. Ahmet Latif, bu aralar Mesarya Belediyesi olarak sessiz ve derinde çalışmalar yürütüyorsunuz anlaşılan. Allah kolaylık versin, Mesarya Kültür Sanat Günleri için hazırlıklar nasıl gidiyor?