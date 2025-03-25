Uzun zamandır okullarda öğleden sonra eylemleri yapılıyor. Hepimiz katılıyoruz. Bunun ne için olduğunu kavrayan kaç kişi var acaba bu adada ?

Bu çocukların öğle arasındaki açlıklarını ve çaresizliklerini biz görüyoruz. Bu eylemlere katılırken diyorum ki , bari çocuk evine gitsin de karnını doyursun , yerinmesin .

Kimi çocuklar kendilerine gençler arasında popüler olan menülerden söylüyor , alamayanlar çaresizce küçük bisküvilerini kemirerek uzaktan izliyor, kimileri bakkala gidip paralarını birleştirip ekmek ve dilim peynir alıp kaldırımlarda sandwich yapıp yemeye çalışıyor .

Çocuklarda açılan bu derin yara ne olacak ? Ben isterdim ki devlet , bakanlık bu çocuklara öğle yemeği verip hepsini eşitlesin , sonra isterse her gün öğleden sonra okul olsun . Üniforma giyilmesi de bu yüzdendir, tüm çocukları eşitlemek içindir. Çocuklar ödevlerini okulda yapsın , sosyal etkinlikler olsun , çeşitli hobi klüplerimiz olsun . Dolu dolu eğitim öğretim yapalım çocuklarımızla …

Bu çocukların öğleden sonra hasta oluyorlar , ya aç kalıp üzülüyorlar , ya da yedikleri azıcık bisküvi ile güne devam edecek enerjiyi bulamıyorlar .

BUNU DERT ETMEYENLER DE DİN - BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN KENDİLERİNE SİYASİ RANT SAĞLAMA DERDİNE DÜŞMÜŞ .

Bu ülkede okulların ve sosyal hayatın bir dokusu vardır. Okullarda hiçbir dini sembol kabul edilmez.

18 yaşına kadar herkes çocuktur. 18 yaşından sonra oy hakkına sahip olur mesela çünkü kararlarını verecek yaşa gelir. Bazı çocuklar dini tercihlerini ailelerinin baskısıyla bazısı ise isteyerek seçebilir. 18 yaşından sonra buna karar verir ve hayatına devam eder.

(Orkide Şan)

“Başörtü tüzüğü” diye bir şey yok…

Başörtüsü yerine, “Bone ve bandana” ile başın örtülebileceğini ve bunun tüm okullarda uygulanabileceğini tanımlayan bir tüzük var…

Şimdi, geri çekildi.

Eskiye mi dönülecek?

Serbest mi bırakılacak?

Başörtüsünü tarif eden bir madde mi eklenecek?

Henüz belli değil…

İstişare sonrasında belli olacak…

Bu sürede baş örtüsü takan iki kız çocuğu sınavlara alınacak mı?

Baş örtüsü yerine Erhan Arıklı’nın önerisi olan perukla mı okula gidecekler?

O da belli değil…

Başbakanın açıklamasını “zafer” diye algılayanlar var…

Filmin sonuna bakalım…

(Hüseyin Ekmekçi)

Ey hükümet yetkilileri ,söküp diken avaracı kalmazmış .Orta eğitimde tüzük değişikliği kararını kimlere hizmet için almıştınız.Kıbrıs Türklerine çağdaş ve laik düzen içinde hizmet etmek için ordasınız. Gelenler bize uymaĺı biz gelenlere değil.Bizim yaşam tarzı ve kültürümüzü beğenmeyenler geldikleri adrese gidebilirler diyebilmelisiniz eğer göreve gelirken yaptığınız yemine bağlı iseniz.

(Kubilay Merttuna)

İskele Bekirpaşa Lisesinde sınavlar yapılamıyor. Baş örtüsü ile sınava girme ısrarına karşı öğretmenler dirayet gösteriyor. Yaşanan eğitimdeki kaosta eğitim bakanı daha büyük sorunların olmasına engel olup sorumluluk alacağına ne gördüm ne duydum ne söylerim misali ortalıkta görünmüyor. Bu anlayışla Öğretmenle veliyi karşı karşıya getirmek büyük bir yanlış olur. Kitleleri birbirleriyle böyle pısırık davranarak çatıştırır duruma getirmeyin.

(Hüseyin Öztörel)