“Kıbrıs’ta barış isteme suç örgütü” üyesi olarak tutuklanabilirsiniz bir sabah…

“Örgüt Lideri” olabilirsiniz hatta…

Böylesi bir kafa bu!

Kendimize gelmez, kendi değerlerimizle var olmaz ve ülkemizi kendimiz yönetmezsek, bu zihniyet bizi esir almaya devam edecek.

(Cenk Mutluyakalı)

13 yaşında bir öğrenci özgür iradesiyle okulda sigara, alkol ve madde içmek isterse napacağız BAŞÇAVUŞ?

(Hamide Gül Dağkıranlar)

Ne zaman AB yakınlaşması baslasa mutlaka İc siyasette "Demokrasi"tartısması başlar.

Tesadüf olur mu?

Haklı veya haksız,suçlu veya suçsuz ortaya çıkan kaos hem borsayı,hem dövizi fena vurdu.Hukuk tartışmasının başladığı ortamda yabancı sermaye korkar ve kaçar,ekonomide sarsılır.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Tüm taşıtlara trafik akışını sürekli çekecek olan araç içi kamera şartı getirilmelidir. Polis gerekmesi halinde bu görüntülere rahat bir şekilde ulaşabilmesi lazımdır. Aynı zamanda cezaların sadece hız ve alkol kapsamında değil, mümkün mertebe her konuda caydırıcı olması lazımdır, ancak law enforcement yani kanun uygulayıcının şaşmaz bir şekilde her yerde kendini hissettirmesi gerekir. Bunları söylemek ile birlikte altyapının zayıflığına da değinmemiz gerekiyor. Girne’nin neredeyse tüm yolları tıkanmış gibidir. Genelde ülkede de ışıklandırma, ikaz işaretleri, yeni yol yapımı ve bakımı vs acilen ve vakit kaybetmeksizin yapılmalıdır.

(Umut Vehit)

GAZZE'DEKİ SON FECİ DURUM: Gazze katliamına ara verilerek Ocak ayında yapılan ateşkes anlaşmasının ne denli kırılgan olduğu başından beri belliydi... Arkasına, başında "Filistinlileri oradan sürüp Gazze'yi Riviera yapacağım" diyen Donald Trump gibi mutlak bir gücün bulunduğu Amerika'yı alan Siyonist soykırımcı Benjamin Netanyahu'nun esas planı Filistinlileri Gazze haritasından silmek ve burayı da İsrail topraklarına katmaktır...

Bir kısmı ABD vatandaşı olan rehineleri Hamas'tan geri almak ve belirsizlikleri de olan ABD başkanlık seçim sürecini atlatmak Netanyahu'nun ateş kese razı olmasının iki nedenini oluşturur...

Şu andaki duruma baktığımızda yüzlerce sivil Filistinli'nin daha ölümüne yol açan ağır hava bombardımanlarının arkasından, İsrail, Gazze’ye kara saldırılarını da başlattı... Gazze'nin elektriğini ve suyunu kesen, yardım konvoylarını durduran İsrail, yarattığı kıtlık ortamında da Gazze'deki etnik temizliğini sürdürmekte berdevamdır...

Netanyahu bu operasyonları ABD'den aldığı onayla başlattığını resmen açıklamış durumdadır.. Tüm dünyada yankılar yaratan Beyaz Saray Oval Ofis dalaşmasında Trump bir ergeni azarlar gibi Vladimir Zelenski'yi yanındaki yardımcısıyla birlikte fırçalarken "barışçı adam" rolüne soyunmuş ve ona "Bu işi savaşla değil diplomasi ile bitirmelisin" demişti...

Peki, bu Donald Trump Filistin - İsrail orantısız çatışmasında neden diplomasiden değil de savaştan ve soykırımdan yana?.. Bu nasıl bir kirli çifte standart?..

(Ahmet Tolgay)

Sarı öküzü verenler, erik bahçesinde dayak yedikten sonra biz bu Ermeniyi dövdürtmeyecektik diyenler, başkalarının mahalleleri ateşe verilirken bizim mahallemizde durum sakin diyenler şimdi yaptıkları hatanın faturasını ödeme aşamasına geldi.

Kimdir be bunlar?

Kimdir faturayı ödeyecek olanlar?

Kim olacak topyekün olarak halkın ta kendisidir.

Peki akıl koyacak mı bu halk?

Hiç sanmam abi...

(Hasan Mullaoğulları)