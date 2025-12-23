Sn. Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamına seçildiğiniz günden beridir makamınızda kabul ettiğiniz STÖ, birlik ve kişilerin sayısını acaba biliyor musunuz? Maşallah her gün ziyaretçileriniz sizi boş bırakmıyor.

Sn. Hüseyin Çavuş, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Perşembe günü başlayan aşılama kapsamında yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvanın aşılanmış olduğu bildirildi. Acaba ülkedeki büyükbaş hayvan sayısı ne kadar?

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak hafta sonuna kadar kamuya yapacağınız ödeme ne kadar olacak? Memuru, emeklisi ve işçisiyle birlikte kamuda rakam oldukça büyük olsa gerek…

Sn. Dursun Oğuz, son günlerde kamuoyunu meşgul eden İskan Komitesi Başkanı’nın eşine ayrıcalık tanıdığı yönündeki belgeler sonrası Başkanı görevden alıp almayacağınız merak konusu. Allah kolaylık versin…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgenizde yaşayan yabancılar için Noel Kutlaması etkinlikleri kapsamında nasıl bir organizasyon yapacağınız merak konusu. İnşallah hava muhalefeti olmaz…

Sn. Hüseyin Karaveziler, takımınız Cihangir’in ilk devrenin son haftası öncesinde Esentepe gibi bir zorlu deplasmanı da rahat geçmeniz, şampiyonluk yolunda ne kadar inandığınızı gösteriyor. Bol şanslar…