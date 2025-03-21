Narenciye üreticisi vatandaşlarımız, şubat ayının son günlerinde etkili olan ve geceleyin eksi derecelere düşerek don olayının yaşandığı günlerde başta portakal, mandalin ve limon ağaçlarının çok kötü zarar gördüğünü ifade ederek “Fotoğrafta da görüldüğü gibi özellikle genç fidanlar soğuk nedeniyle çok kötü yandı. Çayır ilacıyla ilaçlansa böyle olmazdı. Kaç yıllık emeğimiz boşa gitti. Bu ağaçların yeniden canlanıp ürün vermesi bakalım ne kadar zaman isteyecek?” diyerek üzüntülerini dile getirdiler.

Bu şekilde soğuk yanığı olan ağaçlar için neler yapıldığını araştırdıklarını ancak net bir cevap alamadıklarını da belirten üreticiler herşeyi zaman bıraktıklarını sözlerine eklediler.