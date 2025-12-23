Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa sakini bazı vatandaşlarımız bölgenin iki sanayi bölgesinden biri olan Büyük Sanayi bölgesinden bir fotoğraf göndererek bu bölgeyle ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi içindeki yolların çöktüğünü ve kanalizasyon sisteminin ise çalışmadığını belirten vatandaşlarımız, uzun süreden beridir bu bölgeye gitmediklerini bu nedenle karşılaştıkları durumdan dolayı şok olduklarını belirttiler.

Ayrıca neredeyse Sanayi’nin tüm kaldırımlarında hurda araçların atıl vaziyette olduğunu belirten vatandaşlarımız “Sanayi bölgesi mi yoksa hurdalık mı anlayamadık. Bu düzensizliğin sebebi nedir? Bu bölgenin kontrolü kime aittir?” diye sorgulayarak yetkilileri bölgeyi denetlemeye davet ettiler.