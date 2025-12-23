Ülkemiz maalesef her alanda yozlaşma içerisinde.

Hiçbir şey iyi gitmiyor bir vurdum duymazlık aldı başın her alanda devam ediyor..

Yaşlısından gencine çocuklara kadar ahlak maalesef bozulmuş aile yapısı giderek dağılmaktadır.

Aileler çocuklarından bi haber geceden geceye görüşürken yaşlılar da torunlarını ve çocuklarını haftadan haftaya anca görmeye başladılar.. Bir kesim için giderek kötüleşen ekonomik şartlar bir kesim için de dengesiz zenginleşme sonucu garip kalan bir yanda şımartılan gençler ve çocuklar kötü yollara düşmektedirler.. Devlet bir çok alanda mücadele vermeye devam ederken en büyük mücadele ailelere düşmektedir....

İş yoğunlugu sorunların çokluğu geçim sıkıntıları derken çocuklarımızın gençlerin ihtiyaçları olan sevgiyi veremeyen bir çok aile var maalesef .. Sadece harçlık vermekle altına araba çekmekle babalık annelik yapılacağını sanan ailelerin sayısı da az değildir...Her geçen yıl şartlar da ülkemizde zenginleşirken huzur mutluluk maalesef azalmakta bir kesimin eli balda bir kesimin de zar zor geçinmektedir...

En son çocuğunuzu ne zaman öptünüz ne zaman kucakladınız ne zaman karşınıza alıp nasıl gidiyor hayat durum ne koçum prensesim dediniz bir düşünün ve geç olmadan çocuklarınıza sarılın başka gün başka yıl olmayabilir ...

Her yıl iyi dileklerle gelsin dediğimiz yıl her senden daha kötü geliyor umarım 2026 hepimize dünyaya önce huzur bereket sağlık ve mutluluk getirsin....

Acılı anne babalara da ne söyleyebiliriz ki sözün bitti yer

Umarım hiçbir anne baba evlat acısı yaşamaz .....

SEVİN SEVİNDİRİN GERİSİ YALAN DOLAN....

(Süleyman Özkoç)

Mete Hatay dönüşümlü başkanlığın ille de siyasi eşitliğin bir gereği gibi öne sürülmesinin karşılığının garantiler konusu olacağına dikkat çekti.. Bir de vurgulamak lazım ki dönüşümlü başkanlık ağırlıklı çapraz oylama ile birlikte gündeme gelmezse ileride, Bosna Hersek örneğinde olduğu gibi, etnik çekişmelere yönelik ciddi sorunlar yaratacaktır.

Ağırlıklı çapraz oy seçilen başkanların her iki toplumun çıkarlarına saygılı olmasını sağlayacak bir mekanizmadır. Oylama ağırlıklı olacağı için de büyük toplumun küçük toplum üzerinde avantaj sağlaması engellenecektir.

(Bülent Kanol)

Bütçesi kabul edilen hükümet, güvenoyu tazelemiş hükümet demektir. Bu bağlamda hükümetin büyük ortağı içinde olduğu rivayet edilen ‘muhalefet’ işi hikayedir, asılsızdır. Öte yandan bütçeye sadece 2 ret oyu veren meclis içi muhalefet de goftiden muhalefettir, onların da hali vakti yerindedir. Yani kısacası kimsenin hükümeti götürecek kapasitesi yoktur, zarıncaya zarıncaya bu hükümet seçimin normal günü gelene kadar devam edecek gibidir. Eğer erken bir seçim olacaksa da buna hükümetin şartlarında, hükümetin istediği şekilde karar verilecektir, zira onu zorlayacak bir güç görünürde yoktur. Varsa buyursun ortaya çıksın da görelim

(Ulaş Barış)

Kaybolan telefon? Şarjorlü mermileri olup da bulunmayan tabanca? Ne güzel be... Belki de göreve de devam eder maaşı almaya da.... Suçsuzsa ve tüm okuduklarımız yalan yanlış ve iftiraysa yazık adama tabi ama ortada bu kadar suçlama bu kadar usulsüzlük bu kadar delil varsa insanın adalete de güveni kalmaz... Herkes yapsın yesin rüşveti doldursun hesapları sonrada kırıntısını teminat versin ve salınsın..

(Tekin K. Birinci)