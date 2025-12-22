Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Asbank Gençler 2. Ayak bilardo turnuvası tamamlandı. KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda düzenlenen 2025-2026 Aksa Gençler 2. Ayak Bilardo turnuvası Number Eight Bilardo salonunda 7 sporcu katılarak mücadele ettiği turnuvada şampiyon belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Asbank Gençler 2. Ayak turnuvası KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda düzenlenen turnuva 9 top disiplininde yoğun heyecan içerisinde başarıyla gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Asbank Gençler 2. Ayak turnuvasında İsmet Hüryol şampiyon oldu. Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva 9 top disiplinlerinden gerçekleştirilen ve 7 sporcunun mücadele ettiği 2. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında İsmet Hüryol rakibi İbrahim Pekşah’ı 6-0, Emine Yeğen rakibi Sevimsu Yazganarıkan’ı 6-5 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında İsmet Hüryol ile Emine Yeğen karşı karşıya geldiler. İsmet Hüryol rakibi Emine Yeğen’i 6-3 mağlup ederek namağlup olarak Bilardo 2. Ayakta yine gençler şampiyonu oldu. Ayrıca 2025–2026 sezonu Gençler Ligi kapsamında oynanan ilk iki ayak sonunda, gösterdiği istikrarlı performansla İbrahim Pekşah, genel klasman liderliğini kimseye bırakmadı.

ÖDÜL TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Asbank gençler 2. Ayak turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu As Başkanı Togay Tantura tarafından verildi. Başkan Tantura, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu olarak, turnuvaya katılan tüm genç sporcuları ortaya koydukları mücadele ve sportmenlikten dolayı tebrik ederek, organizasyona katkı sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Asbank başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek, Gençlerimizin bilardo sporundaki gelişimini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Asbank gençler 2. Ayak turnuvada yarı final ve final maç sonuçları ve dereceye giren sporcular şöyle.

Yarı Final

İsmet Hüryol-İbrahim Pekşah 6-0

Sevimsu Yazganarıkan-Emine Yeğen 5-6

Final

İsmet Hüryol-Emine Yeğen 6-3

Sıralama:

1. İsmet Hüryol

2. Emine Yeğen

3. İbrahim Pekşah-Sevimsu Yazganarıkan