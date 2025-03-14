REZALETİN BÖYLESİ :

KKTC de isim vermeyim bir bankaya 5 yıl önce 15 000 TL yatırdınız, ve güvenirsiniz müşterinin hakkını korur.

Ve o zaman mevduat faizi 0/0 5’dir.

Beş yıl sonra aklınıza gelir , bir bakayım dersiniz, size faizle birlikte:

20101 TL verirler.

Halbuki enflasyon 0/0 60.

Size. yıllık mevduat faizi 0/0 40 verseler bile, 5 yıl sonra paranız ;

80400 TL olmalıdır.

İzahatları şu :

Eğer bankada mevduatınız 50000 TL’nin altında ise, ve hesap hareketsiz ise ilk faiz oranını uygulamaya devam ederler., Enflasyonu dikkate almazlar.

Bu 50000 TL limiti Bankalara göre değişir.

Eğer ben ki, ODTÜ de ilk yıl Calculus dahil hep " A " almış biri olarak, iyi niyet ve güven duygumdan dolayı bu mağduriyete uğramışsam ,

Karpazdaki Ayşe aba ne yapacak bilemem.!!!!!

Mevduatlarınızı, banka işlemlerinizi bir profesyonele kontrol ettiriniz.

Ben kendimden de kuşku duymaya başladım

Merkez Bankası, Bankalar Birliği varmış. galiba varmış.!!!!

(Yücel Dolmacı)

“Yüzyıllar boyunca Latinler, Nasturiler, Maronitler, Süryaniler, Lüzinyanlar, Venedikliler, Cenevizliler, Yunanlılar, Bizanslılar, Osmanlılar, İngilizler ve daha niceleri gelip geçer Mağusa’dan... Ayrıca, XVI. Yüzyılda çok farklı dinlerin yanında on bir farklı dilin de konuşulduğu bir kent olur Mağusa... Latince, Ermenice, İtalyanca, Süryanice, Yunanca, İngilizce, Hintçe, Makedonca (ya da Arnavutça), Antik Mısırca (Kıpti), Fildişi Sahili dili, Yakubi ve Maroni dillerini konuşan medeniyetler ve toplumlar kentin çok kültürlü mozaiğine renk katar buralarda…

İçinde bulunduğumuz Mart ayı bu yıl hem Müslümanların hem de Hristiyanların oruç dönemine denk gelmiştir. Bu ayın sonu ve Nisan içinde iki dinin de kutsadıkları dini bayramları olacak. Mağusa bölgesinde geçmişte Mağusa İnisiyatifi öncülüğünde suriçinde Ay. Xerino Klisesinde birçok kez Kutsal Cuma etkinliği olmuştu. Özellikle 58 yıllık büyük ayrılıktan sonra ilk kez suriçinde binlerce kişinin katıldığı etkinlik büyük yankı uyandırmış, akabinde de benzer bir kalabalık Hala Sultan Tekkesini ziyaret edip ibadet etmişti...”

(Okan Dağlı)

MAŞALLAH.

YETMEZ 41 KERE MAŞALLAH.

Trafik cezaları 5,10 katlandı. Vallahi suç isleyene uygulasınlar.

Bitti mi, oldu mu?

Oldu da bitti maşallah.

Peki vatandaşın yol güvenliği cezalarla mi önlenecek.

Yarın paylaşmaya kalksa 100 tane yol güvenliğini tehlikeye koyan altyapı hatası paylaşırım.

Yıkık bariyerler, çukurlara dolu yollar karanlık çemberler kırık trafik levhaları vs,vs. Bunların cezası ne? Bu suç kime ait? Benim yol güvenliğimi sağlamadan yol emniyetini almadan bana ceza kessen ne kesmesen ne. İşgüzarlık.

Ölüme sebebiyet vermek 7 yıldan 14 yıla çıkacak.

Peki Allah korusun ben yarın çukura düşer lastiğin patlar ve aracım savrulup ölürsem bunun sorumlusu kim, kime ceza kesilecek?

(Hüseyin Cumaoğlu)