Boğaz-Lefkoşa arasındaki, sağlı sollu ormanlarda sorun var. Yılların emeği ve güzelliği sanki yok oluyor. Ağaçlar kurumaya yüz tutmuş. Nedir olan? Anlayan, yetkili olan yetişsin.

(Bülent Dizdarlı)

Memlekette uyuşturucu aldı başını gider, her türden pislik kol gezer ama biz trafikte 1 bira içenin bile ehliyetine el goyacayık... Bu cezalar trafik güvenliği için mi yoksa İslamiyet için mi? Ülkeye sankida şeriat kanunları geldi...

(Ahmet Vamık)

Polisimiz üfleme aleti ziyan olmasın diye "2 bira içtim" dediğimde, "İki birayı kaç saatte içtin" diye sormuştu...

"3 saattir arkadaşlarla Cadıdayız" dediğimde üflettirmemişti...

Karşılıklı güven işte... Enteresan şeyler bunlar...

(Raif Uzkan)

Biliyorum ve farkındayım, “yolsuzluk algısı” toplumun ilgisini dahi çekmiyor artık…

Sıradanlaştı.

O nedenle zaten her üç iş insanından biri rüşvet verdiğini “gönül huzuru” ile ifade ediyor.

Maşallah, yolsuzluk algısında Başbakan ve Bakanlar, üst kademelerdeki memurlar ile yarışıyor.

“Yolsuzluk Algısı Raporu”nda en kötü ve kaygılandırıcı mesaj şu: Rüşvet ve torpile tolerans genişliyor.

Hani insanlar neredeyse, “işimiz olsun da dert değil” diyor.

(Cenk Mutluyakalı)

TAŞ DEVRİNE DOĞRU: ABD borsaları bir ayın içinde 4 trilyon dolarlık bir kayba uğradı.. Uluslararası finans kuruluşları ABD'nin kredi notunu düşürmekte... İngiliz sterlini ve Euro ABD doları karşısında rekor değer kazanmakta... Dolarizasyon dönemi neredeyse kapanacak... Bu daha bir aylık fatura... Başlangıç!.. Donald Trump'ın vaat ettiği altın çağ bu mu?.. Ufukta görünen taş çağıdır... Bu arada AB'nin ABD'ye karşı hazırladığı ekonomik misilleme paketi, Trump'ın Amerika'sına 28 milyar dolarlık bir zarar verecek.. ABD'yi dünyadan izole eden fanatik milliyetçi Trump siyasetinde, ABD daha iyi günlerindedir şimdilik... Ufukta kâbus var, kâbus!.. Dünya Amerika'dan daha büyüktür... Kendini dünyanın en akıllısı sanan kibirli ve maço Trump ve çevresine aldığı sıra dışı maiyeti, bunu ne kadar erken anlarsa, Amerika'nın yararına o kadar iyi olacak... Dünya "kazan kazan" dünyasıdır... Sadece bir taraf kazanamaz...

(Ahmet Tolgay)

Hodri Meydan !

Meclistesiniz, yasama yetkisi sizde, yasanın verdiği hak sizi rahatsız ediyor ama sadece konuşuyorsunuz ! Laf salatası yapmanıza gerek yok ! Yasayı değiştirin ve Siyasi Partilere verilen Katkı Payını sonsuza kadar kaldırın !

Halep oradaysa arşın burada !

Bu konunun muhatabı meclis dışındakiler değil meclisin içinde memleket yararına tek bir icraatı olmayıp salla başı al maaşı takılanlardır ! Nokta !

(Turgut Alas)