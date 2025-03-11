Bütün ağaçlar gözümüzün önünde her geçen gün biraz daha eksiliyor. Beş yıldır bir şey yapılmaması acaba yeni inşaat alanlarını açmak için mi? Bu konuda muhalif partilerimiz ve sivil toplumun dikkatini nasıl çekebiliriz?

(Mete Hatay)

CEHALET SEN NE KÖTÜSÜN: Yeni bir düzen, yeni umutlar derken, Suriye yine karıştı... 1000'li rakamlara ulaşan ölü... Soykırım nitelikli bir karmaşa... Burnumuzun dibindeki Lazkiye şimdi kan gölü... Göl, diğer beldelere doğru yayılıyor.. Görünüşte, Alevi avına çıkmış katiller bir mezhep trajedisinin daha pimini çekti... Suriye bir ırklar ve mezhepler mozaiği... Önümüzdeki günlerde kimin kimlere saldıracağı hiç belli değil... Güvencesiz Türkmenler Türkiye'den koruma ve destek bekliyorlar acilen... Sayıları iki milyon... Ne Suriye ve ne de Ortadoğu'nun geneli hiçbir zaman huzuru bulmayacak... Oralarda dışarıdan karıştıran emperyallere alet olmaktan kurtulamayan cahiller olduğu sürece... Kavga etmekten, kan dökmekten başka bir şey bilmeyen gözü kara piyon güruhlar... İpleri hep başkalarının kirli ve kanlı ellerinde... Çocukların eline kitap ve oyuncak yerine silahların, yüreklerine sevgi ve barış yerine kin ve nefretin verildiği karanlık coğrafya... Cehalet sen ne kötüsün!.. Seni esenliğe ve aydınlığa ulaştıracak idealist önderleri de seçerek yok etmektesin...

(Ahmet Tolgay)

KAFA KARIŞIKLIĞI : Suriye deki iç savaşta dün bin kişi ölmüş. Tepelerinde İsrail ağzındn salyalar akarak dururken, aynı Dine mensuplar ve aynı Peygambere inanan. İnsanlar, bilinçsiz olarak tarikat denen anlamsız düşünce ve ritüllerle birbirlerinden ayrışarak savaşıyorlar, katliam yapıyorlar. Avrupa ekonomi olunca Türkiye tu kaka, güvenlik olunca Avrupa yı Türkiye korusun. Avrupa yı ,Türkiye koruyacaksa , Kıbrıstan niye askerini çekmesi istenir.?? Cenevre görüşmelerinde bakalım ne olacak ? Dengeler her gün değişir. Ben bir şey beklemiyorum. İran, Hizbullah, Hamas , İran CB , ve Mollalar , ne yaptıkları belli değil. İran Gazze de İsrail ile düşman. İran Suriye de. İsrail ile dost. Zelensky, minarelleri USA vermem der, kaçar. Bir hafta sonra veririm der. Trump Kanada yı iflas ettirip ,eyalet yapma peşinde. Trump, Putin ile çok iyi anlaşırım derken, Rusya ya yaptırımları artırıyor. Bir de Güney Afrika ya da ambargo uyguluyor. Öcalan, PKK silah bıraksın diyor. PKK, Suriye de savaşan aktörlerden biri. Kimin için savaşıyor ? Avrupa nın güvenliğini Türkiye sağlaycaksa, ABD nın 6 filosu Akdeniz'de ne yapacak.? Yunanistan'da ki ABD üsleri ne yapacak.? ABD ,NATO , BM yi yıkıyor, her gün bir yeri tehdit ediyor. Anlayan varsa bize de anlatsın. Dünya yerinde dönüyor da, insanlık nereye gidiyor ? İYİ AKŞAMLAR.

(Yücel Dolmacı)

“Biz gülmeye çocukken başladık, gülüp geçmeyi öğrendik; çünkü ağlasak da hayatlarımızın değişmediğini gördük.” Pınar Taş’ın sözleri aklımdan çıkmadı… Gülmeyi de güldürmeyi de bir direniş olarak seçmiş adeta… Yüzleştiği acılar, yaşadığı zorluklar, şiddet sarmalı içinde geçirdiği yıllar, yüreğine sakladığı bir evlat ve içindeki onca sızıya karşın gülümseyerek tutunuyor hayata… Hayatın zorlukları karşısında gülmek; teslim olmamayı, umudu ve direnci simgeliyor. Sıradan zorluklar karşısında pek çok insanın sergilediği kırılganlık ve yakınmalar anlamını yitiriyor, O'nu izleyince... O küflü ve kirli ellerin parçaladığı bu güzel coğrafya, belki de böylesi bir direnişle yeniden uyanacak, kim bilir…

(Cenk Mutluyakalı)