Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Kıbrıslı Türklerin baharın gelişini kutlamak için uzun yıllardır yaptığı Mart Dokuzu etkinliklerinin bu yıl sönük geçtiği bildirildi.

Geçmiş yıllarda birçok bölgede özel olarak piknik etkinlikleriyle kutlanan Mart Dokuzu etkinliklerinin bu yıl gerek Ramazan ayına denk gelmesi gerekse vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle piknik yapan kişi sayısının oldukça düştüğü bildirildi.

Orta Asya’dan gelme Türk boylarının bir geleneği olan Baharın gelişini kutlama etkinliklerinin ülkemizde de Mart Dokuzu etkinlikleriyle sürdürüldüğü ve bu nedenle Mart Dokuzu pikniklerinin birçok bölgede geleneksel hale geldiği belirtilirken, bu yıl bu pikniklere katılımın oldukça düştüğü bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı.

Mesarya bölgesinde birçok köyde geçmiş yıllarda gerek piknik alanlarında gerekse diğer yerlerde gerçekleştirilen piknikli Mart Dokuzu etkinliklerinin bu yıl İskele ve Alaniçi köyünde yapıldığı bildirildi.