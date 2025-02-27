GİRNE İZLENİMLERİM:

Dün saat 10.00 da Girne ye gittim.

Bir iki tur attıktan sonra Colony otel karşısındaki park yerinde, bir kaç boş yer vardı.

Oraya park ettim.

11.30 kadar dolastım. Park ücreti 100 TL yazardı, benden 50 TL aldı. Bir kahve daha pahalı.

Öncelikle, Murat bey ve ekibine teşekkürler.

Böyle temiz bir Girne bulacağımı hiç tahmin etmezdim. Saat 10.00 kadar yollara bir şeyler atılacak beklerdim.

Sadece İngiliz kilisesi karşısındaki berberin önünde izmarit dolu. Görevli bir baksın.

Temizlik yanında bir düzen ve TOTAL QUALİTY var.

Tabelalar yenilenmiş, ara soklardaki evlerde boyalı.

Limana büyük saksılar konmuş. Zeytin ,çiçek ekimi başladı.

Girne turizm e hazır. Hatta Rum tarafının önünde.. Kale, Batık gemi, St. Hilarion, Bellapais, Bufevento gibi artıları var.

Ha buralar bakımsızmış. Verin belediyenin kontrolüne.

Sorumluluk bir makamda olsun.

Yalnız, tarihi tren rayı yanında açıklayıcı bilgi yok.

Birde palmiyelerin durumunu yorumlayamam.

Çocuk parkı da nüfusa göre küçük olmuş.

İLERİSİ İÇİN HAM DÜŞÜNCELER :

Bal döken oto parkının, yer altına çok katlı oto park yapılması.

Bazı yolların trafiğe kapatılması.

Lefkoşa daki trencik gibi, yaşlı ve çocuklar için ,tur atan bir tren konması.

Yüksek binaların ışık oyunları ve yeşille kamufle edilmesi

Çatalköy - Ciklos hattının daha kapsamlı bir güzergaha kavuşturulması.

(Yücel Dolmacı)

KKTC’de düşünce özgürlüğü basın ve yayın özgürlüğü hangi seviyede acaba? Bu sabah Diyalog tv canlı yayında eski din işleri başkanı Talip Atalay’a sorduğum soru diyalog tv süzgecinden geçmedi sunucunun ya kendisi yada yönetmeni izin vermedi herhalde? Bu sorularda hangi sakıncalardan dolayı acaba?

(Kubilay Merttuna)

Bahar geldi aslında,

Ağaçlarda çiçekler haberci.

Geldi gelmesine de işte

Akşamdan kalma mıdır nedir?

Hâlâ havalar bunu farkında değil.

(Bülent Dizdarlı)

Günaydın Arkadaşlarım.

Cihat edeceklermiş!

Biz cihatı 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik:

“Ya İstiklal,Ya Ölüm” diye. Başka kapıya bezirgancılar.

(Eralp Şerifoğlu)