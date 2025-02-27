Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun çalışma hayatı konusunda etkin denetimlerin yapılmaya başlandığını dile getirmesine karşın bazı şirketlerin ne uyarı ne cezayı takmadığının anlaşıldığını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Mağusa sakini vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi bir beton mikseri ve inşaat işçilerinin Cumartesi akşamı Karakol bölgesinde bir inşatta beton dökümü yaptıklarını ifade ederek, “Hafta sonu ve üstelik akşam saatlerinde böyle gürültülü bir iş makinesiyle iş yapmak kural tanımamaktan başka bir şey değildir” diyerek bu durumun daha etkin denetim yapılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ettiler.

Özel sektörde çalışma saatlerinin ne olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, “Bu insanların da dinlenme hakkı yok mu? Özel sektör çalışanları köle mi? Hade bunu geçtik, hafta sonu kafasını dinlemek isteyen bölge sakinleri neden bu gürültüyü çeksinler ki?” diye sorgulayarak yetkilileri göreve davet ettiler.