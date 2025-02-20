Şaka maka... Durum ciddi...

Perşembe Günü'nden itibaren, "Coral" adı verilen soğuk hava dalgası etkili olacak. Hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek. Güney Kıbrıs'ta "yarı alarm" verildi. Yoğun elektrik kesintileri yaşanıyor. KKTC'den alınan elektriğin ve rüzgar türbinlerin Perşembe gününden sonra yetmeyeceği belirtiliyor... Hakkımıza hayırlısı

(Levent Kutay)

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN 1500 İMZA KONUSU

Aslında bana, Sayın Arıklı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “ en az 1500 imza toplanıp aday olunmasını “ içeren önerisi ilk bakışta mantıklı göründü. Sonra biraz düşününce bunun aslında vatandaşı zora sokacak bir teklif olacağını ve çok da demokratik olmayacağını düşünmeye başladım. Nedenini izninizle açıklayayım. :

Burası küçük ülke . Neredeyse herkes birbirini tanıyor. Şimdi düşünün iyi tanıdığınız biri karşınıza geldi ve aday olmak için imza istiyor. Siz ona oy vermeyi hiç düşünmüyorsunuz ama imza vermemek gibi bir yüzleşmeye de girmek istemiyorsunuz. Mecburen imzayı çakıyorsunuz. Yani maksadın dışına çıkıyorsunuz.

Veya ;

Siz partilisiniz . Parti disiplini gereği partinizin kararlarına uymak durumundasınız, oysa karşınıza gelen adayı çok beğeniyor ona oy vermek istiyorsunuz. Öte yandan imza verirseniz Partinizle ters düşeceksiniz. İmza vermiyor yine maksadın dışına çıkıyorsunuz.

Yani kısacası aday da vatandaş da zora girecek.

Sandık önü vatandaşın akıl ve vicdan muhasebesini yaptığı yegane yer olarak kalmalıdır.

Seçim ve halk oylaması yasasında nitelikler belirlenmiştir. Bu şartlara uyan, özgüveni yüksek olan herkesin aday olması, bunun önüne geçilmemesi en doğrusudur.

(Bülent Dizdarlı)

Dört tarafı denizlerle, güneyi Sınırla çevrili , 5 tane anayolu, 2 tane limanı, 1 havaalanı olan bu dev gibi ülkede, eşekleri katleden yaratıklar hala daha bulunamadı mı?

(Eralp Şerifoğlu)

KOMŞU KOMŞUYA MUHTAÇ: Turist akınıyla da gittikçe büyüyen enerji ve su ihtiyacı Güney Kıbrıs’a sıkıntılı günler yaşatıyor… Bu itiraf tutucu Rum basınında da yankılanmaya başladı… Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu KIB TEK’in sağladığı destek sayesinde Güney Kıbrıs’ta elektrik şebekesinin çökmesinin engellediği Rum tarafınca açıklandı. Buna rağmen Güney’de mevcut enerji üretim kapasitesinin sınırda olduğu ve önümüzdeki günlerde de benzer sorunlar yaşanabileceği kaygısı hakim… Diğer yandan Güney Kıbrıs’taki su darlığı da giderek sıkıntılarını büyütmektedir… Denizden arıtılması tasarlanan alternatif su kaynağı hem kalitesiz ve hem de çok pahalı… Kıbrıs Türk halkının ta başından beri “Barış Suyu” adını verdiği Türkiye’den su temin projesi Rum tarafı için de bir ferahlama seçeneği olabilir… Bu adadaki iki halk, “komşuda pişer, bize de düşer” misali birbirine muhtaç…Bu gerçek göz ardı edilemez…

(Ahmet Tolgay)

İnsan, cebindeki parası kadar değil,

Kalbindeki merhameti kadar zengindir.

(Hasan Karas)