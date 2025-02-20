Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde son yıllarda dikilen ağaç fidanlarının genellikle cam ve selvi olduğunu bunun nedenin ise özellikle cam ağacının susuzluğa dayanıklı olması olduğunu belirterek ancak yetişen cam ağaçlarının en büyük düşmanının ise Cam Kese Böceği olduğunu ifade ederek görüşlerini paylaştılar.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin son zamanlarda el değmemiş orman alanı olarak kalan yerlerden biri olan Salamis Ormanı bölgesinde gezinti yaparken dikkatlerini çeken cam kese böceğinin çokluğu olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Umarız en kısa zamanda bu zararlı ile mücadeleye başlanır ve cam ağaçlarını kurutmazlar” diye sitem ettiler.

Özellikle genç ağaçların bu zararlıdan dolayı ömürlerinin kısa olduğuna vurgu yapan çevre dostu vatandaşlarımız, ilerleyen günlerde bu zararlıya karşı Orman Dairesi’nin ilaçlama yapmasının şart olduğunu yineleyerek yetkilileri göreve davet ettiler.