YAPAYLAR :

Doğal olmayan herşey yapardır.

Tıp otoriteleri insanlara YAPAY seyleden kaçınmalarını şiddetele önerirler.

Şimdi bir YAPAY ZEKA modası çıktı. Herkes buna odaklı.

İnsan kendinde olmayan veya eksik olan bir şeye sahip olmak ister.

Yapay zeka da bunun sonucudur. İsbat mı istersiniz :

Trump ın başı benim Bacanağın ineklerinin başı kadar ama, zeka seviyesi, Bacanağın kümes hayvanlarından düşük. Yapay zekaya ihtiyacı var.

Katıl ve tutuklanma kararı verilmiş Netanyahu yu ABD Cumhurbaşkanı ,bir garson hizmeti ile sandalyeye oturtur.

Bu videoya iyice bakınız. Dikkatliçe bir noktaya bakar. Biri ( Yahudi lobisinden biri ) kendisine böyle yapmasını söyledi. O da doğru mu yapar diye o şahsa bakar.

ABD petrol ve elektrikte, Kanada ya bağımlı. Kanadayı eyalet yapalım diyor.

İkinci Cihan harbinde, Almanya, Fransa ve UK ye savaş tazminatı ödemek için, Amerika'dan borç aldı. Amerikan borsası batınca Amerika borcu istedi.

Hitler de: Yeni kaynak bulmak için Polonya ya saldırdı.

Musk da Hitlerci.

Diğer taraftan 82 eyalet yapacağı Kanada mallarına 0/0 20 gümrük artışı getirir...

Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu.

Grönlandı satın alacak, yeni kaynak olarak ordaki madene sahip olacak. Kurnaz tüccar. NATO - NATO ya karşı.

Gazzeyi yıktı. Ucuza alacak, lux villalar yapıp, kompradorlara satacak, Gazze halkı çölde de yaşar.

Ahlaksız EMLAKCI.

Bu Adamın pozitif ahlaklı zekaya ihtiyacı var. Yapay zeka buna gerekir.

Siz doğal zekanızla yetinin.

HER YAPAY ŞEY TEHLİKELİDİR.

(Yücel Dolmacı)

"Mühür" deyince benim aklıma "Port of Famagusta" gelir.

Bu mühürle Mağusa Limanı'ndan Avrupa'ya mal satıyorduk. Ekonomimize milyon dolarlar giriyordu böylece... Konfeksiyondan narenciyeye olağanüstü bir üretim ve istihdam vardı.

"KKTC mührü kullanılacak" dendi bir gün!

Kapılar kapandı.

Avrupa pazarından uzaklaştık böylece...

Yalnızlaştık.

Bu mühür meselesi SABAH'ın dünkü yayını ile aklıma geldi. “Bu eser Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür!"

Sizi dünyaya yakınlaştırmayan “mühür” ne işe yarar?

Orası 640 bin metrekarelik "müdahale anıtı” yalnızca…

O binaya baktıkça, Kıbrıslı Türklerin iradesine, demokrasisine, özgürlüklerine müdahale anımsanacak her daim...

(Cenk Mutluyakalı)

Hırsıza, hırsız olduğunu hatırlatmazsan, sonunda ondan ahlak dersi dinlersin...

(Veli Kocaismail)