Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, toplum olarak her gün biraz daha farklılaştığımızı ifade ederek gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Sürücü vatandaşlarımız fotoğrafta görüldüğü gibi Mağusa’ya Yeniboğaziçi bölgesinden gelişte Mağusa’nın girişi sayılan kavşakta bulunan trafik levhası ve altındaki küçük pankartta yazılanların kafa karıştırdığını belirttiler.

Bölgeyi bilmeyen sürücülerin Tuzla veya Lefkoşa’ya gitmek için üstteki tabeladaki yazıyı mı yoksa alttaki pankartı mı dikkate alması gerektiğini sorgulayarak dikkatlerinin dağılacağını belirten sürücü vatandaşlarımız “Bu alttaki pankartı oraya kim veya kimler tarafından konulduysa tespit edilerek cezalandırılmalıdır. Sürücülerin bu şekilde yanıltılması veya dikkatlerinin bozulması kabul edilemez. Bir gaip ülke olduk” diyerek sitemlerini paylaştılar.