Yıllarca çok düşündüm: Bu güzel coğrafyada insanlar neden birbirini öldürdü?

İnsanların birbirini sevmesi ya da dostluğu hayatı kurtarmıyor bazen… Kişisel ilişkilerdeki iyilik, toplumsal yakınlaşmaya yetmiyor. Kötüler var bu dünyada, kötülük var, çok fazla... Hınçla doyuyorlar…

Tarih sevmedi bizi sonuçta… İnsanlar kandırıldı, kandı… Böylece kanadı, çok sevdiğimiz coğrafya…

İnsanlar birbirini öldürmüyor belki şimdilerde… Bir ülkeyi öldürüyorlar bunun yerine… Ortak bir yurt ütopyasını parçalıyorlar; kimliğiyle, kültürüyle, yaşam değerleriyle çoğul ve sıcak hayatlarımızı yağmalıyorlar.

(Cenk Mutluyakalı)

Devletin yerini işgal edip eken şahıs, benim 1 yıl önce Kaymakamlığa 20 bin tl ödeyip, kiraladığım araziyi babasının malıymış gibi bu yıl yine ekti...

Kendisi 1 yıldan beridir defalarca uyarılmasına rağmen suç işledi.

Polise hakkında şikayetçi olacağım. Hem 20 bin liramı ödeyecek, hem mahkemelerde sürünecek, hem de ekinleri silindirle düzeltilecek!

Uğraşmak istemediğim için bugüne kadar bizi fazla hafife aldı belli ki, bu kendini bilmez herif.

(Rana Sarro)

Derler ki; bir insanın üç şeyi düzgün olmalı!

Sütü düzgün olmalı!

Sütten maksat, annenin verdiği ahlak ve terbiyedir.

Mayası düzgün olmalı!

Mayadan maksat, babanın verdiği ahlak ve terbiyedir.

Hayâsı düzgün olmalı!

Hayâdan maksat, insan olmanın verdiği ahlak ve terbiyedir.

(Emirali Tatlıdil)

Dünden beridir haberleri okuyorum yorumlara bakıyorum, komik bile değilsiniz yan tarafınızda insanlar ölüyor, halkın durumu ortada insanların alım gücü düşüyor, çarpık yapılaşmaya devam gökdelenler yükseliyor çölün içinden çıkmış yok Galatasaray’a penaltı çalındı fenere penaltı çalındı o onun hakkını yedi bu bunun hakkını yedi adamlar kulüplerin üzerinden milyon dolarları aklasınlar futbolcular milyon Euro’lara varan maaşcıkları cebine koysun o ne güzel sizde salak salak paylaşım yapıp durun Türk futbolu kime hizmet ediyor nereye gidiyor bunları konuşacağınıza boş boş yorum yapın herkes zaten herbokolok herkes hem futbolu biliyor hem de yönetmesini….

(Salih Kaplan)

Aydınlatma sorunu aşikar. Bırakın aydınlatmayı, yollarda yeteri kadar kedi gözü yani reflektörler bile yok. Güneye geçince bunu hemen fark ediyorsunuz. Öte yandan kuzeyin reflektörler yeteri kadar parlamıyor. Ya kirlilikten ya da çok kalitesiz oluşlarından. Kazaların çoğunun geceleri olması da herhalde bu nedenden.

(Mete Hatay)

Sosyal medyada şimdi Adana Demir sahadan çekildiği için Galatasaraylılar Fenerbahçe’nin Fenerbahçeliler Galatasaray’ın kazandığı olmayan penaltıları servis ediyor yani anlaşılan en sahtekar kim veya en hırsız kim onun savaşını veriyorlar bir kişi çıkıpta ikinizinde sahtekarlık ve hırsızlığınızı örtsünler diye Türk futbolunun anasını ağlattınız demiyor nerde bir üç kâğıtçı futbolcu varsa türkiyeye getirdiniz ve bunların sırtından menejerler aracılığıyla yöneticiler kulübün parasını cukka ediyor ve biz taraftarlarda birbirimizi yeriz yazık ki ne yazık oyna 1461 İskele Trabzon akademi gerisi benim için teferruat

(Zafer Kuş)