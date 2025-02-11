Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hayatın her geçen gün pahalılaştığını ama bunun en büyük nedeninin devlet ve yerel yönetimler olduğunu söyleyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Yerel yönetimlerin devlete bağlı olduğunu ve bu nedenle devletin yerel yönetimler aracılığıyla vatandaşlardan adeta haraç kestiğini dile getiren vatandaşlarımız “Bunun sebebi ise su faturalarından alınan ücretlerdir. Zira Ocak ayı itibariyle faturalar neredeyse ikiye katlandı” dediler.

Vatandaşlarımız birçok belediyenin su faturalarıyla aldıkları hizmet bedeli ücretine neredeyse % 100 zam yaptığını iddia ederek bu yetmezmiş gibi vatandaşın aldığı suyun tonunun da yüzde yüze yakın zamlandığını dile getirdiler.

İstatistik Kurumunun açıklamasına göre yıllık enflasyonun % 60 civarında olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Buna rağmen belediyelerin su faturaları aracılığıyla aldığı Hizmet Bedeli ücreti yüzde yüze yakın zamlandı. Aralık ayında 22 TL tonu satılan suyun tonu ise Ocak ayında tonu 43 TL’den vatandaşa satıldı” diyerek bunun tam bir hırsızlık olduğunu savundular.

Türkiye’den gelen suyun belediyelere satış fiyatının kaç lira olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Bu suyun fiyatı en fazla 20 TL tonu olsa gerek. ancak vatandaşa satılan fiyatı 43 TL oldu” diyerek isyan ettiler.