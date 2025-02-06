Yüzde-suratta bir evin dış cephe boyasına yetecek kadar makyaj, saçlar bir tamam yapılmış, yüksek topuklarla seksiliğin fevkinde, bol Botox'lu, anca apış arasını kapatabilen "incir yaprağını" andıran minicik bir etekle "profesyonel" çekim ticari videolar...

Güzelim Kıbrıs'ımızda emlâk pazarlama yöntemi...

Yurtiçinde durum bu, yurtdışı temsilinde keza aynı... "Tip" bu, "stereotip" bu...

Görüntüde "Sanki emlâk değil de kadın ve kadın bedeni pazarlanıyor" izlenimi... Meta!

Geriden geriden hep bir "serbestiyet ülkesi", "renkli ada, renkli hayat" mesajı... Subliminal!

Seviye ve yaratıcılığımızın "dip" yapması...

(Raif Uzkan)

Hayır, insan iftira atar ama biraz insaflı iftira atar!

Nerede duyulmuş bizim memlekette iktidar partisi milletvekillerinin ve üst düzey yöneticilerinin böyle suçlara karıştığı?

Utanmasa bunların hepsi rüşvetçidirler, ihalelerden parayı götürürler, komisyon almadan parmaklarını kımıldatmazlar, devlet bankalarından malı götürdüler, hepsi zaten iş takipcisidir diyecek.

Cık cık cık!

Çok ayıp!

Temiz ve namuslu insanlara iftira atılması suç olmalı!

(Cenk Özdağ)

SKANDALLAR ZİNCİRİNDE YENİ HALKA: Ülkemizdeki skandallar zincirindeki yeni halka bir banka müdürünün daha müşterisinin vadeli hesabındaki 218 bin sterlini zimmetine geçirdiğine dair... Yoğun tepkilerin arkasından bir aklanmanın gündeme gelebilmesi en içten temennimiz... Liyakatsizlik ve yolsuzluk fırtınasının bankaları da sarmalına alması gündemdeki ahlâki çöküntünün feci boyutu olur çünkü... Aman ha dikkat ey yetkililer... Ey bankaların denetiminden sorumlu KKTC Merkez Bankası!... Vatandaş alın terini, güvencesini ve geleceğini emanet ettiği bankalara da mı güvenemeyecek?.. Ülkedeki güven bunalımı bu boyutlara da mı taşınacak?..

Bankalar ekonominin kalbidir... Bu kalbin sağlığına, güvenirliliğine ve saygınlığına azami dikkat gösterilmeli.. Müşterisi feci şekilde çalınan büyük ve ünlü bir yerel bankamızın Girne Şubesi'dir... Şubeyi de, müdürünü de meraklıları öğrenirler mutlaka...

(Ahmet Tolgay)

İNSAN YAŞAMI NE KADAR DA UCUZ BU COĞRAFYADA...

Rum tarafında, "Takata" marka arızalı hava yastıkları bulunan araçların (Şimdilik 276 tane) trafikten men edilmesine başlandı. Bizim tarafta "çıt" yok. Yollarda bomba ile gezen araçlarda ölüm olursa, bunun sorumlusu kim olacak acaba?

(Hasan Kahvecioğlu)

Ocak ayı enflasyonu Türkiye'de %5.03, Güney'de %3, KKTC'de %2.02 fıkra bu kadar.

Bu kadar s…n yaşadığı ülkede "hayat ucuzladı" deseler, en az nüfusun yüzde 55'i inanır.

(Ufuk Çağa)