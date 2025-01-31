ZEHİRLENME

Çok değişik zehirlenmeler var. Tedaviler var.

GIDA. Caresi var, doktor ilaç verir tedavi eder.

KİMYASAL. Bunun da çaresi var tıp tarafından tedavisi mümkün .

ZENGİNLİK. Bunun çaresi pek yok, tedavisi de yok. Tamamen bireye kalmıştır.

YETKİ MEVKİ. Bu çok tehlikedir. Bunun redavisi sessiz sedasız bir iki kişi ile mümkün değil. Burda tedavi haddini bildirip kendine getirmektir.

İKTİDAR. En büyük en tehlikeli zehirlenmedir. İktidar bütün dağları ben yarattım bütün suları ben akıttım havasındadır. Oldum deyip ne olacağını düşünmemektir .Bunun tedavisi zaman alır ama çaresiz Vaka değil. Bu ise tıp karışmaz halk karışır.

Allah herkesi zehirlenmelerden korusun.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Bir gün her şey güzel olacak diye diye

Koca bir ömrü bitiriyoruz.

O gün hiç gelmiyor.

(Hasan Karas)

Onca kirin, yalanın, talanın, hilenin, usancın içinde çok güzel bir gelişme okudum.

"Lefkoşa Türk Lisesi’nin tarihi bandosu 57 yıl sonra yeniden hayat buluyor."

Kendi kişisel öykümde özel bir yeri var bandonun…

Bu ülkede en son lise bandosunun müzisyenlerinden biriydim.

Demek ki 35 senedir lise bandomuz yok!

Çünkü biz mezun olurken, müzik öğretmenimiz İbrahim Belevi de emekliye ayrılmıştı.

Böylece o dönem kuzey Kıbrıs’taki tek lise bandosu da tarih olmuştu.

Girne Anafartalar Lisesi’nin bandosundan söz ediyorum.

“Zeki Taner’in mirası, oğlu Yılmaz Taner’in girişimleriyle yeniden hayat buluyor” diye okudum.

“Lefkoşa Türk Lisesi Bandosu, Sevda - Cenap And Müzik Vakfı tarafından bağışlanan enstrümanlarla Şubat tatili sonrası 57 yıl sonra yeniden kuruluyor.”

Umarım başarırlar…

Destek olmalı herkes…

Teşekkürler Yılmaz Taner, bol şanslar, Simge İnce Yıldız hocamız...

“Birlikte başarabiliriz” duygusunu kazanmamız gerekiyor yeniden…

Bu biat, talimat, vesayet düzeninde bir mucizedir, yıllar sonra yeniden bir lise bandosu…

(Cenk Mutluyakalı)

Pahalılığa karşı mücadele böyle yapılır.

Hükümetle "Hayat Pahalılığı" ve "Asgari Ücret" kavgası yaparak değil.

Yapar ve istediğini alırsan "kazandın" sanırsın ama fiyatlar da uçar ve aldığın artış cebine girmeden zamlar yağmaya başlar

(Ülker Fahri)

Biraz olsun kalbinde huzur istiyorsan eğer, Hiç kimsenin dedikodusunu yapma. Kimsenin başarısını, malını, mutluluğunu kıskanma. Hayatını, yaşantını başkalarının hayatlarıyla kıyaslama. Yüreğine fesatlığı, diline kötü kelamı dolama. Sahip olduklarının ve sevdiklerinin kıymetini bil. Kendi dünyanda, kendi yuvanda mutlu ol. Başkalarının hayatlarına özenerek yaşama. Unutma ki bereket ve huzur, kalbi fesat insanların evine uğramaz.

(Celal Harun)