Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçilerimiz, ülkemizde Ocak ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde ekinlerinin boy atmaya başladığını ve ekinlerle birlikte yabancı otların da büyüdüğünü ve bu otlara karşı ilaçlama yaptıklarını dile getirerek uyarılarda bulundular.

Birçok vatandaşın hafta sonları veya boş vakitlerinde doğaya çıkarak doğada yetişen çeşitli ot topladığını gözlemlediklerini dile getiren çiftçilerimiz, bu kişilerin çok dikkatli olması uyarısını yaptılar. Zira çiftçilerin tarlalarını yabancı otlara karşı ilaçladıklarını ve bu ilaçlanan tarlaların tehlikeli zehirler içerdiğini ifade eden çiftçilerimiz, “vatandaşlarımız bu tarlalardan herhangi bir ot toplamamaya özen göstermeliler. Zira zehirlenme tehlikeleri bulunuyor” diye konuştular.

Vatandaşlar, herkesin doğada yetişir sağlıklıdır düşüncesiyle birçok otu tükettiğini ancak bu otların birçoğunun uzun ömürlü ilaçlar içerdiğini unutmamaları gerektiğini sözlerine eklediler.