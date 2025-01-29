Çin'in yapay zeka uygulaması Deepseek, Apple Store'da bir numaraya yükselerek ChatGPT gibi devleri sarsarken KKTC de kendi geliştirdiği yapay zeka uygulamasını açıklamaya hazırlanıyor:

Halledeceyik!

(Mehmet Ekin Vaiz)

Kemal Dürüst Milli Eğitim bakanı iken, Omorfoya gümrüğün el koyduğu hırsızlık BMW M5 ile gidip gelirdi. Sanki yeni bir olay gibi, ilk kez olmuş gibi şaşırmak da enteresan.

Bu arada geriye dönsek, her partiden bakanlar da bu arabalara binmiştir.

(Hasan Gazioğlu)

Kendisine

-"Ben de bir çobanım"

deyenin sürüsünden misiniz?

Yoksa herşeye rağmen sürüden kaçıp dışarıdaki kurtlarla, çakallarla savaşıp gerekirse ölmeyi göze alan birimisiniz?

İşte bütün mesele budur

tıpkı yıllar önce Shakespeare'in Hamletinde dediği gibi "-Olmak yada olmamak".

(Hasan Mullaoğulları)

ÇOK BİLMİŞLERE KANMA

Kapitalist sistemin,

"Serbest Piyasa Ekonomisi" ve “Serbest Rekabet” oyununa gelme.

Süslü ambalajlara,

Kredi kartlarına uygulanan

Taksitli fiyat oyunlarına kanma.

Hele hele,

Para benim param "istediğim yerden alırım" diyen,

Sonra da,

"Bu maaşlarla geçinilmez" diye feryat eden facebook kahramanlarına bakma...

Yerli üretimine sahip çık,

Geleceğini satma.

(Ülker Fahri)

Bu bir kültür elbette…

İşin aslı tam bir “zehir.”

“Ganimet” üzerine inşa edilmiş düzen kendini koruyor ve zihniyet değişmiyor.

1974 Harekatı’ndan sonra kuzeyde, Kıbrıslı Rumlardan en az 20 bin motorlu araç kalmıştı.

O arabalar da tutanın elinde kaldı.

Yine “Ulusal” hassasiyetle (!)

O dönem adanın kuzeyinde kalan araçların, 20 milyon sterlin kıymetinde olduğu yazıyor tutanaklarda…

“Hüüüp” dedi içti birileri!

Yanılmadınız, her şey vatan için yine…

Temelindeki harç “çalıntı” bir yapıdan söz ediyoruz.

Tam bir arka bahçeye dönüştü adanın kuzeyi…

Uluslararası toplumun dışında kurulan bu düzen ne kadar kir varsa, ne kadar hile, yasa dışılık, karanlık iş, hepsini bünyesinde topluyor.

“Organize İşler Cumhuriyeti.”

Külliyesi kaçakmış, kime ne?

(Cenk Mutluyakalı)