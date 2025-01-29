Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşadıkları sorunu bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşımız, ailesi KKTC vatandaşı ve sigortalı olmuş bir çocuğun nasıl olur da devlet hastanesinden ücretsiz faydalanamadığını sorguladı.

Vatandaşımız başlarından geçen olayı şöyle anlattı:

“3 yaşında bir çocuk düşünün.......

Perşembe gecesi aniden solunum yetmezliği nedeniyle Girne’ye özel bir hastaneye yetiştirdik, orada çok kısa bir muayeneden sonra bir doz iğne vurarak Lefkoşa Pandemi Hastanesi'ne yönlendirdiler.... Oraya vardığımızda durumu açıkladık, dolayısı ile çocuğa hangi iğne vurulduğuna dair elimizde bir bilgi olmadığı için Girne’deki hastaneye tel ederek bilgileri Lefkoşa'ya aktardık... Sabahın 1 ine kadar çocuk müşahede altında tutuldu ve tam taburcu olacaktık ki alnımıza 4465 Tl'lik bir fatura yapıştırıldı...

Bir yandan ağlayan çocuğu yatıştırmakla uğraşırken diğer yönden bu faturanın ne anlama geldiğini sormakla kendimizi bir kaosun içinde bulduk....

-Çocuk sigortasız ondan bu fatura çıktı denilmez mi!!!!

Bre vasıfsızlar, doğru dürüst ne zaman bir iş yapacaksınız???

Bu çocuk KKTC vatandaşı, anası belli babası belli!

Bu aile KKTC vatandaşı olmak için çeşitli yetkili makamlara tüm istenilen bilgileri verdi mi? Evet verdik! Baba 15 yıldır yasal yollardan adam gibi hakkını vere vere çalışıyor ve sosyal sigortası yatıyor... Siz bu adamı ve ailesini vatandaş yaparken ailesinin ayakkabı numaraları hariç tüm bilgileri almadınız mi? ALDINIZ!

O zaman NEDEN çocuklar otomatikman sigorta kapsamlı değil?

Perşembe gecesi öğrendik ki Sosyal Sigortalar dairesine gidip kayıt yaptırmak gerekiyormuş ( bugün yaptık)...

Bugün itiraz etmek için Sağlık bakanlığına gittik, kısacası bize verilen bilgi üzerine bir bardak soğuk su içmemiz önerildi...

Çocuğumuz çok şükür şimdi iyi FAKAT bu pahalılıkta bu parayı size helal etmiyoruz...

4465 DEFA BOGAZINIZDA KALSIN INŞALLAH!!!”