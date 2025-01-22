Yer yüzü

Gökyüzü.

Bitkiler yalansızdır, hilesizdir insan gibi iki yüzlü değil. Sevdiyse toprağını ve yerini, en güzel renklerini sunar bize, sevmediyse kurur toprağa karışır.

İnsanoğlu öyle mi?Sever görünür saygı duyar görünür, çıkar ve menfaatte, ihanet ve dedikodu ile ikiz kardeştir. İki yüzlü olmayı maharetten sayar.

Gerçi üzerinde yaşadığımız dünya bile iki yüzlüdür, biri yeryüzü biri gökyüzü. İkisi de kendi içlerinde iki yüzlüdür. Gökyüzü ya yağar gürler seller sular yağdırır ya da fırında yakar gibi güneşinde yakar. Yeryüzüne ne demeli depremlerle her şeyi yok eder, tusunamilerle yıkar geçer volkanlarla yakar kül eder.

Ama yine de yaşamak güzel. İnsanı sevmekten doğayı sevmekten vazgeçmeyin.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Bir aydır gündemde tutuyorduk, nihayet masaya da yansıdı..

...Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat’ın yanı sıra Kiracıköy’ün hemen yanı başındaki Akıncılar (Lüricina) kapısının açılmasını da teklif ederek, yeni sınır kapıları açılması konusunda ne kadar istekli olduğunu ortaya koymuş oldu.

Akıncılar da aynen Haspolat gibi her iki halkın da gündelik hayatına etki edebilecek bir yapıda.

(Aytuğ Türkkan)

ETKİSİNİ GÖSTEREN İFŞAAT: Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in meclis oturumuna gelmeyen milletvekillerinin isimlerini teker teker açıklaması ne kadar da iyi, ne kadar da isabetli oldu... Kimlikleri halk önünde ifşa edilen milletvekilleri mazeret gösterme yarışına giriştiler bu ifşaattan hemen sonra... Ne ki, o mazeretler halk tarafından itibar görmedi ve kabul edilmedi...

Milletvekilinin asli görevi genel kurul açıldığında, ya da üyesi olduğu komisyon toplandığında orada hazır bulunmaktır... Milletvekili, kamu hizmetindekilere de disiplini ile örnek olması gereken figürdür...

Başkan Ziya Öztürkler bu uygulamayı hep sürdürmeli, gelenekselleştirmeli...Nisap sağlansa da, sağlanmasa da her seferinde halka hangi temsilcilerinin genel kurula mazeretli ya da mazeretsiz gelmediğini duyurmalı...

Halk, Meclis'ten naklen ve canlı yapılan televizyon yayınlarında genel kuruldaki görüşmeleri ve kürsü konuşmalarını kimlerin izleyip izlemediğini zaten anında görmekte ve puanını vermektedir... Yasaların yapıldığı bu devlet organına artık disiplin ve verim gelmeli...

(Ahmet Tolgay)

Korkunç, korkunç…

İnsanların pisi pisine öldüğü otel uyarı sistemi, alarm ve yangın merdiveni olmadığı iddiaları var.

Kısacık bir tatil için hatırı sayılır paralar ödenen bir otelde bunlar nasıl olmaz? Nasıl denetlenmez, nasıl izin alır aklım almıyor!

İsias’ta da bu ihmal, denetimsizlik ve göz yumma düzeninin bizim de canlarımızı alan sonuçlarını görmüştük!!!

Sokakta, trafikte, hızlı trende, otelde pisi pisine ölen insanlar…

Bu kadar ucuz olmamalı insan hayatı.

Çok üzgünüm ve öfkeli.

(Nazar Erişkin)