Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, Mağusa’da bir özel hastane önünde çektikleri bu fotoğrafı bizlerle paylaşarak ülkede sürücülerin ya çok dikkatsiz ya da yasak tanımadığını dile getirerek sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız, bu fotoğrafı çektiği özel hastanenin yoğun çalışan bir hastane olduğunu bu nedenle park yerlerinin büyük olduğunu ancak fotoğrafta görüldüğü gibi park yapılmaz işaretine karşın 2 araç sürücüsünün bu tabelayı görmezden gelerek park yaptığını ifade etti.

Park yapılmaz levhasının buraya konulmasının bir amacı olduğunu ifade eden vatandaşımız “Ancak bu sürücülerimiz herhalde bu işaretin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Ya da yasaklar onlara işlemiyor” diyerek sözlerini tamamladılar.