"Ne yapalım hızlı sürmesinler de ölmesinler..." Devletin vicdanı bu halde...

Sürücüle zaten "korkusuz..."

Tedbir yok, kafa yorma yok... Trafik teröristlerin elinde. Öyle trafik canavarı da yok ha... Uydurma... Canavar yollardaki sürücüler aslında, sen, ben...

Teknecik'e yakıt taşıma üzerinden vurgun, Türkiye'de patlayan bir yolsuzluk soruşturmasına yansıdı. Gemi gemi soymuşlar bizi... Lanet olsun artık...

(Hüseyin Ekmekçi)

Dünkü görüşmeden yeni kapıların hemen açılmasını beklemek kadar, hemen açılmaması üzerinden karamsar tablo çizmek de abes.

Dün itibariyle liderler görüşmeye başlamıştır ve bu asla önemsiz değildir.

Görüşme öncesi Ersin Tatar’ın son derece enerjik ve pozitif olması olumlu. Ha keza ilk açıklamada yeni geçiş noktalarının açılmasının ada genelinde insanlar arası temasları artıracağı, ekonomik bağları güçlendireceği ve karşılıklı güven inşasına katkı sağlayacağı konusunda hemfikir olduklarını ifade etmeleri de güzel.

Ayrıca dünkü görüşmede yalnız kapılar değil

diğer konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor ki bu da önemli.

Bölgesel tüm gelişmeleri yakından takip ederken, Kıbrıs Sorunu’ndaki yeni sürecin, Liderler bazında ete kemiğe bürünmüş hali de hayırlı olsun…

(Nazar Erişkin)

Senih bey günler aydın;

Şehirler arası çemberlerde hız sınırı 30km, polis de andilla gibi radar tutuyor, 35 gidersen ceza yazıyor…

Efendim yaya geçidi varmış, e Demirhan sabit kamera yanında da var, orası niye 65…???

Vallahi yürüyerek geçip ölçtüm azizim 32km çıktı..

Bu arada belki kurtarırım diye “Erdoğan beyi yakinen tanıyorum” dedim, iki kat ceza yedim…

Meğer İskele Manhattan bölgesinde tanınmıyormuş…

(Mahmut Anayasa)

Yalan üzerine kurulmuş bütün gerçekler…

İlk fırtınada yok olacak,

Farkında değiller....

(Deniz Gürgöze)

Sadece 2024 yılında 36 ülkeden 240 gönüllü arkadaşımız Taşkent Doğa Parkı'nın aktif 18 doğa koruma projesinden birine destek olmak üzere minimum 1 ay maximum 1 yıllığına adamıza geldi. Çoğu alanında uzman veya eğitim almakta olan pırlanta gibi insanlar bir taraftan bize destek olurken, diğer taraftan bizden öğrendikleri ve elde ettikleri tecrübelerle ülkelerine döndüler. Ne kadar gurur verici.

Çalışmalarımızı yürütürken elde ettiğimiz uluslararası destek ve takdirin Ada içerisinde karşılığını hissedemiyor olmamız ise gerçekten üzücü bir durum.

Bu durumu değiştirmek için yurt içi için bazı çalışmalarımız olacak yakın zamanda. Bu muhtemelen ada içinde destek bulabilmek için son denememiz olacak ve bazı çalışmalarımızın kaderini belirleyecek. Gelişme ve sonuçları yine buradan paylaşacağız.

(Kemal Basat)