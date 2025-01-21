Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, dünyanın belki de en kurnaz hayvanlarından olan tilkilerin ülkemizde son yıllarda popülasyonları en çok artan hayvanlardan olduğunu dile getirerek şikayetlerini paylaştılar.

Özellikle köylerde birçok evde kümes hayvanlarının beslendiğini ifade eden vatandaşlarımız, ancak son zamanlarda kümes hayvanlarının tilkiler tarafından telef edildiğini ve evcil kümes hayvanı besleyemez olduklarını kaydettiler.

Bu arada bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvan barınaklarının da tilkilerin gazabına uğradığını anlatan vatandaşlarımız “Son günlerde bize gelen duyumlara göre gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan ağıllarında yeni doğan kuzu veya danaların tilkiler tarafından boğulduğunu duyduk. Yani bu hayvanların sayısı arttığı için etrafta yiyecek bulamamaları nedeniyle ağıllara saldırmaya başladılar. Eskiden gündüz vakti tilki görmeniz mümkün değildi. Şimdi gündüz vakti tilki görebiliyorsunuz” diye konuştular.

Bu konuda yetkililerin geçmiş yıllarda olduğu gibi bir emirname yayınlayarak tilki kafası getirene avlanma ruhsatını bedava yapmaları gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.