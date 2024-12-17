"Nasche un greco, nasche un turco" deyimi ortaçağda korsanlar arasında çok kullanılırmış (Gillian Weiss 2005). "Bir Rum (Grek) doğduğunda bir Türk doğar" anlamına geliyormuş. O dönemdeki yoğun din değiştirmelerle Osmanlı donanmasının esasında Rum asıllı dönmelerden oluştuğunu vurgulamak için kullanılmış. Çok ilginç buldum diye paylaşayım dedim.

(Mete Hatay)

Biraz önce trafik ışıklarında beklerken, bir kız çocuğunun kendi halinde dans ettiğini şarkı söylediğini fark ettim..Öyle kendince ve öyle güzeldi ki o an..günümün güzelliği olarak kayda geçti..gülümseyerek yoluma devam ettim

(Bala Kayadelen)

Kıbrıs'a dair önemli bir saptama yapıyor usta araştırmacı, yazar, akademisyen Mehmet Altan.

Hep inkar ettiğimiz…

“Üretimin karşılığı olmayan refahla meseleniz olmalıdır” diyor.

Daha açık konuşuyor…

“Uyuşturucuya alıştırılır gibi hak edilmiş, edilmemiş, sorgulanmayan bir refaha alıştırıldı bu toplum…. Böylesi bir yapı toplumsal itirazı da önlüyor…”

Her kazanç bir üretimin karşılığı olmalıdır.

“Ne ürettim de bu parayı kazandım” diye sorgulayan kaç kişi var, merak ediyorum.

Türkiye'ye yönelik şu sözlerini de ayrıca not ediyorum...”

‘Devlet aklı’ falan diyorlar ya!

Tamam da bu akıl niye yumurtanın fiyatını düşüremiyor?

Kıbrıs’ı niye çözmüyor?

(Cenk Mutluyakalı)

KAYPAKLIĞA DEĞİL, DÜRÜSTLÜĞE İHTİYAÇ VAR: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis çoklu konferans için Şubat veya Mart aylarını öngörüyor... Çoklu sorunlar yaratmakta berdevam olursa ne yararı olacak bu çoklu konferansın?.. Niyeti zamana oynama taktiklerini sürdürmekse kimseye yutturamaz yalan görüşmeciliğini... Bir yandan Rum halkını bile çileden çıkartan silahlanma ve militarizm histerisini sürdürüyor, bir yandan her an bir savaşın sarmalına girme olasılığını güçlü biçimde barındıran NATO üyeliği hezeyanlarını seslendiriyor, bir yandan adanın en stratejik noktalarını askeri üs olarak emperyallere peşkeş çekiyor, bir yandan da güvenilmezliğini kanıtlar biçimde o sözde 14 maddelik Türk halkına jest numarasını ısrarla uygulama dışında tutuyor... Barış, uzlaşma, huzur ve istikrar adına kaypaklıklara değil, dürüst yaklaşımlara gereksinim var... Dürüstlük kendini hemen fark ettirir ve güven bunalımını da bertaraf eder... Dürüst ol Nikos, dürüst ol...

(Ahmet Tolgay)

Nüfusa oranlar en çok alkollü mekana sahip üniversite şehri Eskişehir,Dünyanın en güvenilir 8’nci şehri seçildi.

Suça iten alkol değil eğitimsizliktir.

(Özgür Akbaş)

ZORLANIYORUM!

Kermiya kapısının Kuzeye geçis yönünde, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kaynak yapma ve şeytanın aklına gelmeyen türlü çeşit tinyozluk ve yüzsüz açıkgözlüklerle öne geçme gayretkeşlik ve başarısını gördükten sonra memleket olarak nasıl bu kadar geride olduğumuzu ve dünya devleriyle neden rekabet edemediğimizi anlamakta çok ama çok zorlanıyorum.

(Cenk Özdağ)