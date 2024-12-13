Suriye'deki gelişmeleri bir süredir anlamaya çalışıyorum. Tabii rejim çöktükten sonra birçok farkında olmadığımız pislik de ortaya döküldü.

Meğer bizim Esad son 5-10 yıldır Narco bir devleti yönetiyormuş. Dünyadaki "fakirin kokaini" olarak bilinen captagon üretiminin %80'ni elinde tutuyormuş. 10 yıl önce Hizbullah aracılığıyla bu uyuşturucu üretimiyle tanışan Esad, son yıllarda Körfez ülkeleri ve Saudi Arabistan'ı captagona boğmuş. Milyarlarca dolarlık ticaretten söz ediyorum. Geçen aylarda Arab birliğine tekrar kabul edilmesinin nedeni bu üretime son verme sözü vermesiymiş. Hizbullah bu işten hiç hoşnut kalmamış. Silah alımında buralardan elde ettikleri geliri kullanıyorlarmış. Şimdi herkes bu uyuşturucu üretiminin nereye kayacağını merak ediyor. Captagon aynı kokain ve anfetamine gibi uyarıcı bir etkiye sahip. Birçok cihadist gurubun da bunu savaşlarda kullandığı biliniyor. İsrail kaynakları 7 Ekim'de ölü olarak ele geçirilen Hamas savaşçıların kanında bu maddeye rastlamış. Captagonun diğer adı "Cihatçı speedi."

2023 tahminlerine göre, Captagon’un yaklaşık %80’i Suriye’de üretilmekte ve Suriye hükümetinin Maher el-Esad’ın kontrolünde olduğu iddia edilen desteğiyle Lazkiye Limanı’ndan ihraç edilmekteydi. Captagon ticaret pazarının 5,7 milyar ila 57 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Yıllar içinde yüz milyonlarca Captagon hapı Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine kaçırılmıştır. Başlıca kaçakçılık rotalarından biri, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan ile sınır komşusu olan Anbar vilayetinden geçmektedir. 2021 yılında, dünya genelinde 250 milyonun üzerinde Captagon hapına el konulmuş, bu sayı 2017'de el konulan miktarın 18 katıdır. Ayrıca, El Cezire’ye göre, 2022 yılında Ürdün, Suriye’den topraklarına giden yolda 65 milyon Captagon hapına el koymuştur. 2015’te Suudi Arabistan Ulusal Uyuşturucu Kontrol Komitesi Sekreteri, Captagon tüketicilerinin çoğunluğunun 12 ila 22 yaş arasında olduğunu rapor etmiştir.

Mayıs 2023’te, Suriye’deki iç savaşın ardından Suriye ile normalleşme ve ambargonun kaldırılmasına yönelik bir anlaşmaya varılan Cidde’de bir zirve düzenlendi. Bu anlaşma, Captagon’un Suriye’den diğer bölge ülkelerine kaçakçılığının durdurulması karşılığında yapıldı, çünkü bu durum gençler arasında uyuşturucu tüketimini artırarak ciddi zararlara yol açmaktaydı.

Ve sonra ne olduysa oldu ve Esad devrildi. Eminim ticaretin kontrol altına alınmaya başlanması bu sürpriz gelişmenin ardındaki en büyük nedenlerden biriydi....

(Mete Hatay)

KAHRAMAN TÜRK.

Şimdi bu yazıyı sana yazıyorum iki kere Türk, iki kere vatansever yüz kere milliyetçi.

Bu yazıyı okuyorsundu, adım gibi de eminim.

Okuman hiç önemli değil sen bir özür borçlusun sadece onu yaz. Ama yazamazsın.

Hatırlarmısın Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iade edilmesi için büyük yazılar yazmıştın. Hatta vatan haini bile ilan ettin Kıbrıs Pasaportu tutanları.

Bununla da yetinmeyip hükümete bile bu konuda yasa yapmasını salık vermiştin.

Ne oldu? Sende mi pasaport aldın? Hade kahramanlığı vereyim sen almadın. Sen almadın da Allah bağışlasın uzun ömürler versin çocukların aldı.

Ne büyüksün Allah bizi Larnaka Havaalanında karşılaştırdı. Canımı yedim beni göresin ama görmek istemedin. Görsen sana bir hatırlatma yapacaktım. Hatta ben Larnakalıyım ya yol sokak bilmezsen sana yardımcı olacaktım ama gördün de görmezlikten geldin.

Demek ki büyük lokma ye de böyyyük sözler sarf etme.

Daha ucuz ve zaman daha kısa değil mi?

Ah bu insanoğlu ne kadar da yarın yokmuş gibi günü yaşar.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Stresten kurtulmak için, hayatınızdaki fazlalıkları atın. fazla kilo, fazla insan, fazla plan, fazla hayal, fazla hırs ve fazla para..

(Togay Menekşeli)